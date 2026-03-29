महंगी SUV में आई गड़बड़ी, मार्च 2025 से दिसंबर 2025 के मॉडल्स को कंपनी ने किया रिकॉल

Mar 29, 2026 05:47 pm IST

स्कोडा ने अपनी प्रीमियम SUV - Kodiaq को रिकॉल किया है। एसयूवी में समस्या आगे की सीट्स के इनर फ्रेम के किनारे में है। इस खराबी के कारण साइड एयरबैग के खुलने पर उनकी प्रोटेक्शन रिलायबिलिटी कम हो सकती है।

स्कोडा ने अपनी प्रीमियम SUV - Kodiaq को रिकॉल किया है। इस एसयूवी की फ्रंट सीट्स के इनर फ्रेम में कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण कोडिएक को रिकॉल किया गया है। कंपनी के अनुसार 10 मार्च से 8 दिसंबर 2025 के बीच मैन्युफैक्चर हुई टोटल 221 स्कोडा कोडिएक में यह समस्या है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एसयूवी में समस्या आगे की सीट्स के इनर फ्रेम के किनारे में है। इस खराबी के कारण साइड एयरबैग के खुलने पर उनकी प्रोटेक्शन रिलायबिलिटी कम हो सकती है। टक्कर होने की स्थिति में इससे साइड एयरबैग पूरी कैपेसिटी से शायद काम न कर सके, जिससे पैसेंजर्स को चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।

पिछले साल अप्रैल में किया गया था भारत में लॉन्च सेकेंड जेनरेशन कोडिएक को पिछले साल अप्रैल में भारत में लॉन्च किया गया था। यह इंडियन मार्केट में कंपनी की सबपसे प्रीमियम गाड़ी है। इसमें 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 7-स्पीड डीएसजी (ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इसमें ऑल-वील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) सिस्टम स्टैंडर्ड है। परफॉर्मेंस की बात करें तो, यह एसयूवी 201 बीएचपी की पावर और 320 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करती है।

कोडिएक को शुरुआत में थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था और यह दो ट्रिम्स - स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K - में उपलब्ध थी। बाद में कंपनी ने अधिक अफोर्डेबल टू-रो वाले 'लाउंज' वेरिएंट को भी इसमें शामिल करके लाइनअप को एक्सपैंड किया।

कोडिएक की कीमते वेरिएंट और कॉन्फिगरेशन के अनुसार अलग-अलग हैं। अभी एसयूवी की कीमत 39.99 लाख रुपये से 45.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं, स्पोर्टलाइन की कीमत एक्स-शोरूम 46.89 लाख रुपये और L&K वेरिएंट की कीमत 48.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

आने वाली है Skoda Kodiaq RS कंपनी अपनी कोडिएक आर एक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कोडियाक का ज्यादा पावरफुल और स्पोर्टी वर्जन होगा इसकी कीमत 55 लाख से 60 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। इसमें 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जो 265 बीएचपी और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें भी वही ऑल-वील ड्राइव सिस्टम और 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स मिलेगा।