स्कोडा ने 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार का किया खुलासा, गजब का स्पेस और कम्फर्ट मिलेगा; जानिए क्या रखा नाम?

संक्षेप:

स्कोडा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर फ्लैगशिप मॉडल के नाम का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है। इसे पीक (PEAQ) कहा जाएगा। यह नई EV कंपनी के ग्लोबल पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर होगी। इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2026 के पहले छमाही में होने वाला है।

Jan 14, 2026 04:53 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
स्कोडा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर फ्लैगशिप मॉडल के नाम का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है। इसे पीक (PEAQ) कहा जाएगा। यह नई EV कंपनी के ग्लोबल पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर होगी। इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2026 के पहले छमाही में होने वाला है। PEAQ, विजन 7S कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलता है, जिसे स्कोडा ने 2022 में दिखाया था। यह ब्रांड की मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज की प्रोडक्शन शुरुआत है।

एक फैमिली-फोकस्ड इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर डिजाइन की गई PEAQ में स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी, कम्फर्ट और रोजाना इस्तेमाल में आसानी पर जोर देगी। थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ, स्कोडा का कहना है कि PEAQ उन कस्टमर्स के लिए है जो काम, आराम और लंबी दूरी की यात्रा के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं।

स्कोडा ने कन्फर्म किया है कि इंटीरियर यूजर-फ्रेंडलीनेस और इसके ट्रेडमार्क सिम्पली क्लेवर सॉल्यूशंस पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, जिससे यह मॉडल मॉडर्न परिवारों और एडवेंचर पसंद करने वाले ग्राहको के लिए एक वर्सेटाइल इलेक्ट्रिक ऑप्शन बनेगा। विजन S कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से B पिलर नहीं था और उसमें रियर-व्यू कैमरे थे। जबकि उम्मीद है कि पीक में B पिलर और पारंपरिक ORVMs होंगे।

नई PEAQ स्कोडा के बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो में एक अहम भूमिका निभाएगी। यह ब्रांड के अगली जनरेशन के EV डिजाइन और टेक्नोलॉजी की दिशा भी दिखाएगी। पावरट्रेन और रेंज डिटेल्स सहित और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि, यह 2026 की गर्मियों में डेब्यू कर सकती है। कंपनी ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि पीक में विजन 7S कॉन्सेप्ट वाले सुसाइड डोर्स होंगे या नहीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
