स्कोडा ने 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार का किया खुलासा, गजब का स्पेस और कम्फर्ट मिलेगा; जानिए क्या रखा नाम?
स्कोडा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर फ्लैगशिप मॉडल के नाम का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है। इसे पीक (PEAQ) कहा जाएगा। यह नई EV कंपनी के ग्लोबल पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर होगी। इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2026 के पहले छमाही में होने वाला है। PEAQ, विजन 7S कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलता है, जिसे स्कोडा ने 2022 में दिखाया था। यह ब्रांड की मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज की प्रोडक्शन शुरुआत है।
एक फैमिली-फोकस्ड इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर डिजाइन की गई PEAQ में स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी, कम्फर्ट और रोजाना इस्तेमाल में आसानी पर जोर देगी। थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ, स्कोडा का कहना है कि PEAQ उन कस्टमर्स के लिए है जो काम, आराम और लंबी दूरी की यात्रा के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं।
स्कोडा ने कन्फर्म किया है कि इंटीरियर यूजर-फ्रेंडलीनेस और इसके ट्रेडमार्क सिम्पली क्लेवर सॉल्यूशंस पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, जिससे यह मॉडल मॉडर्न परिवारों और एडवेंचर पसंद करने वाले ग्राहको के लिए एक वर्सेटाइल इलेक्ट्रिक ऑप्शन बनेगा। विजन S कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से B पिलर नहीं था और उसमें रियर-व्यू कैमरे थे। जबकि उम्मीद है कि पीक में B पिलर और पारंपरिक ORVMs होंगे।
नई PEAQ स्कोडा के बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो में एक अहम भूमिका निभाएगी। यह ब्रांड के अगली जनरेशन के EV डिजाइन और टेक्नोलॉजी की दिशा भी दिखाएगी। पावरट्रेन और रेंज डिटेल्स सहित और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि, यह 2026 की गर्मियों में डेब्यू कर सकती है। कंपनी ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि पीक में विजन 7S कॉन्सेप्ट वाले सुसाइड डोर्स होंगे या नहीं।
