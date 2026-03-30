Skoda की नई 7 सीटर ईवी, 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, 7 सेकेंड से कम में 100 की स्पीड
स्कोडा की इस नई ईवी की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। खास बात है यह आधे घंटे से कम में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाएगी। इसे 0 से 100 की स्पीड तक पहुंचने में केवल 6.7 सेकेंड लगते हैं। यह इस साल के मिड में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी।
स्कोडा अपनी सबसे बड़ी ईवी लाने की तैयारी कर रहा है। इस 7 सीटर कार का नाम Skoda Peaq है। यह इस साल के मिड में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी। इसकी लंबाई 4.9 मीटर है। स्कोडा की इस नई ईवी की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। खास बात है यह आधे घंटे से कम में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाएगी। इसे 0 से 100 की स्पीड तक पहुंचने में केवल 6.7 सेकेंड लगते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं स्कोडा की इस नई ईवी के बारे में।
18 लाइट एलिमेंट्स वाले फुल मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप
स्कोडा की नई ईवी की लंबाई करीब 4.9 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और वीलबेस 2965mm है। यह कंपनी की एक फ्लैगशिप एसयूवी होगी। यह का स्कोडा के मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज का सबसे नया वर्जन होगी। कार के फ्रंट में ग्लॉसी ब्लैक कलर का फेस पैनल है, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स और एलईडी इल्यूमिनेशन के साथ 18 लाइट एलिमेंट्स वाले फुल मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप लगे हैं। 19 से 21 इंच तक के एयरोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ट अलॉय वील्स और दस एक्सटीरियर कलर्स का बड़ा ऑप्शन इसके ओवरऑल स्टांस को और भी आकर्षक बनाते हैं।
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1,010 लीटर तक का बूट स्पेस
अपने लंबे वीलबेस के साथ, स्कोडा पीक सेकेंड और थर्ड रो में बेहतरीन कंफर्ट देती है। ग्राहकों को 7-सीट या 7-सीट कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे इसकी प्रैक्टिकैलिटी और बढ़ जाती है। 5-सीट वाले मॉडल में, पीक 1,010 लीटर तक का बूट स्पेस ऑफर करती है - जो इसे अब तक की सबसे बड़ी स्कोडा कार बनाती है। 7-सीटों वाले वर्जन में 299 लीटर तक का स्टोरेज स्पेस मिलेगा। साथ ही इसमें 37 लीटर का एक्सट्रा फ्रंट स्टोरेज कंपार्टमेंट भी उपलब्ध होगा। केबिन में कई इंटीरियर थीम दिए गए हैं, जैसे कि टेकटोना मटेरियल वाले प्रीमियम सुइट वेरिएंट, साथ ही लॉफ्ट, लॉज और स्पोर्टलाइन कॉन्फिगरेशन। इसमें ड्यूरेबल मटीरियल का खूब यूज किया गया है और कुछ सेलेक्टेड वेरिएंट में 50 किलोग्राम से अधिक रिसाइकिल किए गए मटेरियल का यूज हुआ है।
6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार
पीक में 13.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और ऑप्शनल ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले के साथ पूरी तरह से मॉडर्न इंटरफेस मिलता है। पावरट्रेन ऑप्शन्स में 150 kW से 220 kW तक की आउटपुट देने वाले कई वेरिएंट शामिल हैं। हाई ट्रिम्स के वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 600 किमी से अधिक की ड्राइविंग रेंज ऑफर करेंगे। डीसी फास्ट चार्जिंग की मदद से आधे घंटे से भी कम समय में इसे 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकेगा। इसका ऑल-वील-ड्राइव वर्जन भी दमदार परफॉर्मेंस देने वाला होगा। यह मात्र 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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