Skoda की कारों पर इस महीने तगड़ी डील, काइलैक से लेकर कोडिएक तक, 3.5 लाख रुपये तक का फायदा

स्कोडा की कारों पर इस महीने तगड़ी डील दी जा रही है। आप स्कोडा की कारों को नवंबर 2026 में 3.5 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कंपनी की डील्स के बारे मे।

Skoda की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए तगड़ी डील है। भारतीय बाजार में अपनी चार कारें बेचती है। इनमें काइलैक, स्लाविया, कुशाक और कोडिएक शामिल हैं। कंपनी इस महीने इन सभी मॉडल्स पर अलग-अलग बेनिफिट्स दे रही है। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस शामिल हैं। सबसे ज्यादा फायदा कंपनी की प्रीमियम एसयूवी कोडिएक पर मिल रहा है, जिस पर ग्राहक 3.5 लाख रुपये तक के बेनिफिट पा सकते हैं।

काइलैक पर ऑफर स्कोडा की सबसे सस्ती कार काइलैक की एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये से 13.09 लाख रुपये के बीच है। इस महीने सब-4 मीटर एसयूवी पर ग्राहकों को 40 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा 30 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 20 हजार रुपये का कॉर्पोरेट बोनस भी दिया जा रहा है। इन ऑफर्स के साथ ग्राहक टोटल 90 हजार रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं।

स्लाविया पर शानदार बेनिफिट्स स्लाविया की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये तक है। इस महीने कंपनी इस सेडान पर कैश डिस्काउंट नहीं दे रही है। हालांकि, ग्राहकों को 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10 हजार रुपये का कॉर्पोरेट बोनस मिल सकता है। इस तरह स्लाविया पर टोटल 30 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा।

कुशाक पर तगड़ी डील कुशाक की एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये के बीच है। इस महीने एसयूवी पर 30 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ 30 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 20 हजार रुपये का कॉर्पोरेट बोनस भी मिल रहा है। इस तरह ग्राहक कुशाक पर टोटल 80 हदार रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

कोडिएक पर सबसे ज्यादा फायदा स्कोडा की फ्लैगशिप एसयूवी कोडिएक पर इस महीने सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 36.99 लाख रुपये से 46.99 लाख रुपये तक है। कंपनी इस एसयूवी पर 2 लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 1 लाख रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 50 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस दे रही है। इन सभी ऑफर्स को मिलाकर ग्राहक टोटल 3.5 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं।