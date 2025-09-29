skoda octavia rs will be launched in india on 17 october here are its 5 key features मार्केट में तहलका मचाने आ रही स्कोडा की ये धांसू सेडान, लॉन्च डेट है कंफर्म; 5 पॉइंट्स में जानिए इसकी खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
मार्केट में तहलका मचाने आ रही स्कोडा की ये धांसू सेडान, लॉन्च डेट है कंफर्म; 5 पॉइंट्स में जानिए इसकी खासियत

भारतीय कार मार्केट में परफॉर्मेंस सेडान के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, स्कोडा इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि नई मोस्ट-अवेटेड ऑक्टेविया RS 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी। अब इस कार का इंतजार भारतीय ग्राहकों को है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 10:13 AM
भारतीय कार मार्केट में परफॉर्मेंस सेडान के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, स्कोडा इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि नई मोस्ट-अवेटेड ऑक्टेविया RS 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी। इंटरनेशनल मार्केट में पहले से मौजूद इस कार का अब इंतजार भारतीय ग्राहकों को है। खास बात ये है कि इसे भारत में CBU रूट से लाया जाएगा जिसकी वजह से कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा रहने की उम्मीद है। शुरुआती बैच सिर्फ 100 यूनिट तक सीमित रहेगा। आइए जानते हैं अपकमिंग स्कोडा कार के पांच जरूरी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से।

सीबीयू रूट से आएगी भारत

बता दें कि स्कोडा आक्टेविया RS भारत में CBU रूट से लाई जाएगी। इसका मतलब है कि इस पर भारी टैक्स लगेगा और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 50 लाख से ऊपर रहने की उम्मीद है। खास बात ये है कि शुरुआती बैच सिर्फ 100 यूनिट तक ही सीमित रहेगा।

लॉन्च टाइमलाइन

दूसरी बड़ी बात है लॉन्च और बुकिंग टाइमलाइन। बता दें कि 17 अक्टूबर को यह कार आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगी। वहीं, प्री-बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू होगी और डिलीवरी 6 नवंबर से की जाएगी। बुकिंग सिर्फ स्कोडा ऑटो इंडिय की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही की जा सकेगी।

दामदार है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें EA888 सीरीज का 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 265bhp की पावर और 370 Nm टॉर्क पैदा करता है। कार के इंजन को 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह कार महज 6.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 250 kmph तक है।

प्रीमियम हैं इसके फीचर्स

फीचर्स के मामले में यह इंटरनेशनल मॉडल जैसी ही हाईटेक है। इसमें 13-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, स्पोर्ट्स सीटें, सैटेलाइट नेविगेशन और एल्युमिनियम पैडल जैसी कई प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं।

कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो ओक्टेविया RS फेसलिफ्ट के साथ और भी ज्यादा स्पोर्टी हो गई है। इसमें डुअल-पॉड मैट्रिक्स हेडलैम्प्स, ब्लैक आउट बटरफ्लाई ग्रिल, 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, RS बंपर, LED टेललैंप्स, रियर डिफ्यूजर और ड्यूल एग्जॉस्ट जैसे एग्रेसिव एलिमेंट्स मिलते हैं।

Auto News Hindi

