लॉन्च से पहले ही स्कोडा ऑक्टेविया RS का टीजर हुआ जारी, इस दिन होगी इंडिया में एंट्री; जानिए खासियत
स्कोडा इंडिया अपनी पर्फॉर्मेंस-ओरिएंटेड ऑक्टेविया आरएस (Octavia RS) को आगामी 17, अक्टूबर को भारत में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने पहले ही कार के टीजर जारी कर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। बता दें कि कार की प्री-बुकिंग 6, अक्टूबर से शुरू होगी। जबकि डिलीवरी नवंबर में शुरू होने की संभावना है। नई ऑक्टेविया आरएस CBU रूट के जरिए आएगी। यह कार सिर्फ 100 यूनिट्स में उपलब्ध होगी जिससे इसे और भी खास और एक्सक्लूसिव बनाया गया है।
दमदार है कार का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन लगेगा जो 216bhp की अधिकतम पावर और 370Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह पावर 7-स्पीड DSG के जरिए फ्रंट व्हील्स तक जाएगी। बता दें कि UK-स्पेस वर्जन की तरह इसमें डायनामिक चेसिस कंट्रोल (DCC) नहीं मिलेगा।
स्पोर्टी दिखती है कार
कार का इंजन इतना पावरफुल है कि कार 0 से 100 kmph सिर्फ 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है। कार की टॉप स्पीड 250 kmph लिमिटेड है। बता दें कि RS वर्जन होने की वजह से कार को स्टैंडर्ड वर्जन से 15 mm नीचा किया गया है। स्पोर्टी लुक के लिए इसमें अलग एक्सॉस्ट सिस्टम, LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स, DRLs और 18-इंच एलॉय व्हील्स हैं।
धांसू हैं कार के फीचर्स
इंटीरियर में स्पोर्ट्स सीट्स, 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और नए फीचर्स मिलेंगे। कीमत लगभग 50 लाख रुपये रहने की उम्मीद है, जिससे यह सीधे Volkswagen Golf GTI के मुकाबले आएगी। ध्यान रहे, भारत में सिर्फ 100 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी।
