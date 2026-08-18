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स्पीड के शौकीनों की बल्ले-बल्ले! भारत लौट रही स्कोडा की यह धाकड़ सेडान; सिर्फ 50 लोगों ही खरीद सकेंगे

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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स्पीड के शौकीनों के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, लग्जरी कार निर्माता कंपनी स्कोडा ने अपनी दमदार सेडान स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के दूसरे बैच का ऐलान कर दिया है।

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स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के दूसरे बैच की बुकिंग शुरू
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भारतीय कार लवर्स और खासतौर पर स्पीड के शौकीनों के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। लग्जरी कार निर्माता कंपनी स्कोडा ने अपनी सबसे पॉपुलर और दमदार सेडान स्कोडा ऑक्टाविया आरएस (Skoda Octavia RS) के दूसरे बैच का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब कंपनी ने इस कार का पहला बैच लॉन्च किया था, तो सिर्फ 100 यूनिट्स की सीमित संख्या होने के बावजूद यह हाथों-हाथ बिक गई थी। इस वजह से कई फैंस इसे खरीदने से चूक गए थे और काफी निराश थे। अब कंपनी एक बार फिर इस लग्जरी और परफॉर्मेंस कार की नई खेप भारतीय मार्केट में लाने जा रही है।

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सिर्फ 50 यूनिट्स ही आएंगी भारत

कार लवर्स के बीच ऑक्टाविया आरएस को लेकर जो दीवानगी है, उसे देखते हुए स्कोडा ने इस बार भारत के लिए 50 यूनिट्स का एक नया एलोकेशन तय किया है। हालांकि, स्पीड और लग्जरी का शौक रखने वाले ग्राहकों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह कार पूरी तरह से इंपोर्टेड (CBU) यानी विदेश से बनकर भारत आएगी। पूरी तरह से इंपोर्टेड होने के कारण इसकी कीमत पहले की तरह ही काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है। पिछले साल लॉन्च किए गए पहले बैच की एक्स-शोरूम कीमत 49.99 लाख रुपये रखी गई थी।

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पुरानी बुकिंग्स को मिलेगी प्राथमिकता

स्कोडा इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने पिछले साल मीडिया से बातचीत में बताया था कि कार की भारी मांग को देखते हुए कंपनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स भारत लाने पर काम कर रही है। उनके मुताबिक, लॉन्च के समय कंपनी के पास लगभग 350 बुकिंग्स आ चुकी थीं। इसी वजह से कंपनी नए ग्राहकों के लिए ऑर्डर बुक्स खोलने से पहले उन लोगों की बुकिंग्स को प्राथमिकता देगी जो पिछले साल से अपनी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। जिन ग्राहकों के नाम वेटिंग लिस्ट में दर्ज हैं, कंपनी सबसे पहले उनसे संपर्क करेगी और उन्हें गाड़ी सौंपेगी।

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दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन से है लैस

परफॉर्मेंस के मामले में भारत आने वाली नई ऑक्टाविया आरएस में वही पावरफुल 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह 265bhp की बेहतरीन पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह स्पोर्टी सेडान महज 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी प्रति घंटे पर सीमित रखा गया है।

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ऑक्टाविया आरएस का कल्ट स्टेटस

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस का भारत में हमेशा से ही एक अलग कल्ट स्टेटस और जबरदस्त फैन बेस रहा है। कार लवर्स इस गाड़ी के स्पोर्टी लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस के दीवाने रहे हैं। इससे पहले साल 2020 में जब कंपनी ने पिछली पीढ़ी की ऑक्टाविया आरएस 245 (Octavia RS 245) को 200 यूनिट्स की सीमित संख्या के साथ लॉन्च किया था, तब भी वह कार महज एक महीने के भीतर पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गई थी। सीमित संख्या में आने के बावजूद भारतीय ऑटो मार्केट में ऑक्टाविया आरएस का यह जलवा आज भी पूरी तरह से बरकरार है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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