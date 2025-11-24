पहले दिन ही इस कार की सारी यूनिट सेल, कंपनी ने शुरू की लोहालाट सेडान की डिलीवरी; कई गजब फीचर्स से है लैस

संक्षेप: स्कोडा ने ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS) की डिलीवरी शुरू कर दी है। इसकी कीमत 49.99 लाख से शुरू होती है। इस स्पोर्टी सेडान की डिमांड इतनी ज्यादा है कि 100 यूनिट पहले दिन ही सोल्ड आउट हो गई।

Mon, 24 Nov 2025 11:00 AM

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने हाल ही में अपनी हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेडान ऑक्टेविया RS (Octavia RS) की कीमतों का ऐलान किया था। स्कोडा ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS) की कीमत 49.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कीमत सामने आते ही ये कार सुर्खियों में आई, क्योंकि CBU रूट से आई इस कार की 100 में से 100 यूनिट पहले ही दिन बिक गई। अब पूरे देश में स्कोडा (Skoda) डीलर्स ने इस खास स्पोर्ट्स सेडान की डिलीवरी शुरू कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

50 लाख में क्या है इतना खास?

स्कोडा ऑक्टेविया RS (Octavia RS) कोई आम सेडान नहीं है। यह स्कोडा की चौथी-जेनरेशन परफॉर्मेंस मशीन है, जिसे खासतौर पर ड्राइविंग एंथूजियास्ट के लिए तैयार किया गया है। इस कार का फोकस पावर, हैंडलिंग, प्रीमियम फीचर्स और स्पोर्टी अपील है।

इंजन पावरट्रेन

नई स्कोडा ऑक्टेविया RS में 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 261 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलता है। यह सेटअप न सिर्फ फास्ट है, बल्कि बेहद रिफाइंड और रिस्पॉन्सिव भी है। यही वजह है कि इस कार को भारतीय उत्साही ड्राइवर्स ने हाथों-हाथ लिया।

स्कोडा ऑक्टेविया RS के फीचर्स

स्कोडा (Skoda) ने ऑक्टेविया RS (Octavia RS) को एक एग्रेसिव स्पोर्ट्स सेडान लुक दिया है। इसमें ऑल-LED लाइटिंग, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट (ग्राम, ग्रिल, ORVMs और कई हिस्सों पर), लो-स्लंग स्पोर्टी स्टांस, RS बैजिंग मिलती है। कुल मिलाकर यह कार दूर से ही अपनी पर्फॉर्मेंस DNA दिखाती है।

इंटीरियर के फीचर्स

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें प्रीमियम और स्पोर्टी का मिक्सचर मिलता है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें ऑल-ब्लैक थीम, रेड स्टिचिंग वाले स्पोर्ट सीट्स, डुअल डिजिटल डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्राएड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ड्राइव एंड स्टीयरिंग मोड्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है।