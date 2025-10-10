skoda octavia rs all units sold out even before launch गजब है इस कार की डिमांड! लॉन्च से पहले ही बिक गईं इसकी सारी यूनिट्स; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
गजब है इस कार की डिमांड! लॉन्च से पहले ही बिक गईं इसकी सारी यूनिट्स; जानिए खासियत

स्कोडा इंडिया ने इसी हफ्ते अपनी नई ऑक्टेविया RS के लिए बुकिंग खोली थी। ग्राहकों को इसे बुक करने के लिए टोकन के तौर पर 2.50 लाख रुपये देने थे। हालांकि, इस कार के लिए मिली सभी 100 यूनिट्स इंडिया में देखते ही देखते बुक हो गईं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:13 PM
स्कोडा इंडिया ने इसी हफ्ते अपनी नई ऑक्टेविया RS के लिए बुकिंग खोली थी। ग्राहकों को इसे बुक करने के लिए टोकन के तौर पर 2.50 लाख रुपये देने थे। हालांकि, इस कार के लिए मिली सभी 100 यूनिट्स इंडिया में देखते ही देखते बुक हो गईं। बता दें कि ये कार इंडिया में फुल इम्पोर्ट होकर आएगी। इस कार की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 50-55 लाख रुपये के आस-पास रहने की उम्मीद है। वहीं, कंपनी 17, अक्टूबर को इसकी ऑफिशियल कीमत का ऐलान करेगी। आइए जानते हैं स्कोडा की इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

दमदार है पावरट्रेन

नई स्कोडा ऑक्टेविया RS पहले से ज्यादा पावरफुल अवतार में आई है। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 261bhp की जबरदस्त पावर और 370Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बता दें कि 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस यह सेडान सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 250 किमी/घंटा तक है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन के मामले में नई ऑक्टेविया RS पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम दिखती है। इसमें 19-इंच के डुअल-टोन एलियास अलॉय व्हील्स, ब्लैक्ड-आउट स्कोडा बैजिंग, स्पोर्ट्स बंपर्स और रियर स्पॉइलर जैसे डिटेल्स दिए गए हैं। ब्लैक एग्जॉस्ट पाइप और ग्लॉसी ब्लैक एक्सटीरियर इंसर्ट्स इसके परफॉर्मेंस DNA को और उभारते हैं। इसे पांच कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा जिनमें मम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट शामिल हैं।

धांसू हैं कार के फीचर्स

केबिन में ऑल-ब्लैक थीम के साथ Suedia अपहोल्स्ट्री, रेड स्टिचिंग और कार्बन-फिनिश डैशबोर्ड दिया गया है जिससे यह कार स्पोर्टी और प्रीमियम दिखती है। फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग, पैडल शिफ्टर्स, एल्युमिनियम पेडल्स और एंबिएंट लाइटिंग जैसी खूबियां ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और शानदार बनाती हैं। साथ ही 600 लीटर तक का बूट स्पेस और 50 लीटर का फ्यूल टैंक इसे लग्जरी और प्रैक्टिकलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं।

