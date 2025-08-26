मार्केट में डेब्यू करने जा रही स्कोडा ऑक्टाविया इलेक्ट्रिक, इंटीरियर का टीजर आउट; जानिए खासियत

सितंबर में होने वाले म्यूनिख IAA ऑटो शो में स्कोडा कई नए प्रोडक्ट्स और कॉन्सेप्ट कार्स पेश करने वाली है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Vision O वैगन कॉन्सेप्ट की है जो नेक्स्ट-जेन इलेक्ट्रिक ऑक्टाविया की झलक दिखाता है।

सितंबर में होने वाले म्यूनिख IAA ऑटो शो में स्कोडा कई नए प्रोडक्ट्स और कॉन्सेप्ट कार्स पेश करने वाली है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Vision O वैगन कॉन्सेप्ट की है जो नेक्स्ट-जेन इलेक्ट्रिक ऑक्टाविया की झलक दिखाता है। हाल ही में जारी किए गए टीजर में इसके इंटीरियर की झलक मिली है। इसमें सीमलेस कनेक्टेड विंडस्क्रीन, पैनोरमिक रूफ और मिनिमलिस्ट डिजाइन थीम दिखाई गई है। कार के अंदर का स्पेस काफी बड़ा नजर आता है और सेंटर में एक बड़ा डिजिटल स्क्रीन भी मौजूद है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

यूनीक होगा कार का केबिन कार के इंटीरियर में 3D-प्रिंटेड हेडरेस्ट, स्लोपिंग रूफलाइन, स्पोर्टी टेललैंप्स, रेक्ड रियर विंडशील्ड और शार्प LED DRLs दिए गए हैं। रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और ORVMs पर टर्न सिग्नल भी नजर आते हैं। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, पूरी प्रोफाइल को एयरोडायनामिक डिजाइन किया गया है जिससे न सिर्फ इसका लुक स्पोर्टी दिखता है बल्कि इसकी रेंज में भी सुधार हो सकता है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन इसका डिजाइन कुछ हद तक Audi A6 Avant e-tron से मिलता-जुलता है। लेकिन इसके फ्रंट और रियर LED सिग्नेचर इसे खास स्कोडा पहचान देते हैं। यह कार SSP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जिसे VW ID.Golf के साथ भी पेश किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि नई ऑक्टाविया इलेक्ट्रिक का व्हीलबेस ID.Golf से बड़ा होगा जिससे इसमें ज्यादा स्पेस और बड़ा बूट मिलने की संभावना है।