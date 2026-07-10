नंबर-1 की कुर्सी पर चिपककर बैठी ये SUV, हर महीने कोई आसपास भी नहीं टिक रहा; 50% पर इसी का कब्जा
हर बार की तरह एक बार फिर एंट्री लेवल काइलक SUV नंबर-1 बनी। इस SUV को साल-दर-साल और महीने-दर-महीने के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। काइलक की दम पर भी कंपनी को भी शानदार ग्रोथ मिली। इसके पास कंपनी का 50% मार्केट शेयर है।
स्कोडा इंडिया की जून 2026 सेल्स का डेटा आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही थी। हालांकि, कंपनी के लिए उसके सेल्स डेटा में काफी कम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल, हर बार की तरह एक बार फिर एंट्री लेवल काइलक SUV नंबर-1 बनी। इस SUV को साल-दर-साल और महीने-दर-महीने के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। काइलक की दम पर भी कंपनी को भी शानदार ग्रोथ मिली। इसके पास कंपनी का 50% मार्केट शेयर है। स्कोडा के लिए अच्छी बात ये रही की उसकी लगभग सभी YoY ग्रोथ मिली है। दरअसल, कंपनी ने जून में कुल 6,220 कार बेचीं। जबकि, जून 2025 में उसने 5,014 कार बेची थीं। यानी उसे 24% की ग्रोथ मिली।
|फॉक्सवैगन कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|ग्रोथ YoY %
|मई 2026
|ग्रोथ MoM %
|काइलक
|4,039
|3,196
|26%
|3,443
|17%
|स्लाविया
|1,083
|896
|21%
|861
|26%
|कुशाक
|992
|792
|25%
|1,310
|-24%
|कोडियाक
|106
|130
|-18%
|146
|-27%
|सुपर्ब
|-
|0
|0%
|-
|0%
|ऑक्टाविया
|-
|-
|0%
|-
|0%
|टोटल
|6,220
|5,014
|24%
|5,760
|8%
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₹ 7.59 - 12.99 लाख
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फॉक्सवैगन कार की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें काइलक की जून 2026 में 4,039 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 3,196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,443 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की MoM ग्रोथ मिली। स्लाविया की जून 2026 में 1,083 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 896 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 861 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26% की MoM ग्रोथ मिली।
कुशाक की जून 2026 में 992 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 792 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,310 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की MoM डिग्रोथ मिली। कोडियाक की जून 2026 में 106 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 130 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 146 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27% की MoM डिग्रोथ मिली। कंपनी सुपर्ब और ऑक्टाविया की सेल फिलहाल बंद कर चुकी है।
स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स
स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।
स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।
स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।
स्कोडा काइलक प्रेस्टीज ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर+ के सभी फीचर्स के साथ 17-इंच एलॉय, रियर वाइपर, ऑटो-डिमिंग IRVM, पावर्ड सनरूफ, वेंटिलेटिड सीटें, लेदर अपहोल्स्ट्री और पावर्ड फ्रंट सीटें शामिल है। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में सेफ्टी के लिए इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सोनेट जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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