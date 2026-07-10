नंबर-1 की कुर्सी पर चिपककर बैठी ये SUV, हर महीने कोई आसपास भी नहीं टिक रहा; 50% पर इसी का कब्जा

हर बार की तरह एक बार फिर एंट्री लेवल काइलक SUV नंबर-1 बनी। इस SUV को साल-दर-साल और महीने-दर-महीने के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। काइलक की दम पर भी कंपनी को भी शानदार ग्रोथ मिली। इसके पास कंपनी का 50% मार्केट शेयर है।

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स्कोडा इंडिया की जून 2026 सेल्स का डेटा आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही थी। हालांकि, कंपनी के लिए उसके सेल्स डेटा में काफी कम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल, हर बार की तरह एक बार फिर एंट्री लेवल काइलक SUV नंबर-1 बनी। इस SUV को साल-दर-साल और महीने-दर-महीने के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। काइलक की दम पर भी कंपनी को भी शानदार ग्रोथ मिली। इसके पास कंपनी का 50% मार्केट शेयर है। स्कोडा के लिए अच्छी बात ये रही की उसकी लगभग सभी YoY ग्रोथ मिली है। दरअसल, कंपनी ने जून में कुल 6,220 कार बेचीं। जबकि, जून 2025 में उसने 5,014 कार बेची थीं। यानी उसे 24% की ग्रोथ मिली।

फॉक्सवैगन कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 मॉडल जून 2026 जून 2025 ग्रोथ YoY % मई 2026 ग्रोथ MoM % काइलक 4,039 3,196 26% 3,443 17% स्लाविया 1,083 896 21% 861 26% कुशाक 992 792 25% 1,310 -24% कोडियाक 106 130 -18% 146 -27% सुपर्ब - 0 0% - 0% ऑक्टाविया - - 0% - 0% टोटल 6,220 5,014 24% 5,760 8%

फॉक्सवैगन कार की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें काइलक की जून 2026 में 4,039 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 3,196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,443 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की MoM ग्रोथ मिली। स्लाविया की जून 2026 में 1,083 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 896 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 861 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26% की MoM ग्रोथ मिली।

कुशाक की जून 2026 में 992 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 792 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,310 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की MoM डिग्रोथ मिली। कोडियाक की जून 2026 में 106 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 130 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 146 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27% की MoM डिग्रोथ मिली। कंपनी सुपर्ब और ऑक्टाविया की सेल फिलहाल बंद कर चुकी है।

स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।