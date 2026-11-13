बिक्री में नंबर-1 बनी स्कोडा की यह SUV, 31 दिनों में 3,949 लोगों ने खरीदा; जानिए मॉडल-वाइज बिक्री
भारतीय ग्राहकों के बीच स्कोडा की कारों की डिमांड लगातार बनी हुई है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हुई कंपनी की मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) सबसे ऊपर रही।
भारतीय ग्राहकों के बीच स्कोडा की कारों की डिमांड लगातार बनी हुई है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हुई कंपनी की मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) सबसे ऊपर रही। काइलाक को बीते महीने कुल 3,949 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 22 पर्सेंट की गिरावट आई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 5,078 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान स्कोडा के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी रही स्लाविया की बिक्री
बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्लाविया ने इस दौरान 60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,638 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 1,648 यूनिट था। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कुशाक रही। कुशाक ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,097 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 1,219 यूनिट था।
चौथे नंबर पर रही कोडियाक
दूसरी ओर चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कोडियाक रही। कोडियाक ने अक्टूबर, 2026 में कुल 116 यूनिट कारों की बिक्री की। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 62 पर्सेंट की गिरावट आई। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर स्कोडा ऑक्टाविया रही। ऑक्टाविया को बीते महीने कुल 5 नए ग्राहक मिले। जबकि पिछले साल इसी महीने इसकी 2 यूनिट बिकी थीं। वहीं, स्कोडा सुपर्ब की अक्टूबर में एक भी यूनिट नहीं बिकी।
काइलाक का लुक
कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार काइलाक के लुक की बात करें तो इसमें बॉडी कलर्ड ORVMs, डोर हैंडल, ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर्स, LED हेडलाइट्स, LED DRLs और ब्लैक-आउट B पिलर जैसी चीजें मिलती हैं। इसमें 16-इंच स्टील व्हील्स के साथ व्हील कवर भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में स्कोडा काइलाक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 13.09 लाख रुपये तक जाती है।
5-स्टार सेफ्टी से है लैस
कार के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के साथ आगे और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मैनुअल एसी भी मिलता है। सेफ्टी के मामले में भी यह कार किसी से कम नहीं है। इस एसयूवी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
इन कारों से होती है टक्कर
पावरट्रेन की बात करें तो स्कोडा काइलाक में 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 114bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। भारतीय मार्केट में इस कार की सीधी टक्कर टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी गाड़ियों से होती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें