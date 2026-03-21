क्रेटा, सेल्टोस, विटारा, विक्टोरिस को टक्कर देने लॉन्च हुई ये नई SUV; कंपनी ने इतने लाख रुपए रखी कीमत

Mar 21, 2026 12:26 pm IST

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने नई कुशाक (Kushaq) फेसलिफ्ट को लॉन्च करते हुए इसकी कीमतों से पर्दा उठा दिया है। इसे पहली बार जनवरी 2026 में पेश किया गया था। यह कार भारतीय बाजार में पहली बार लॉन्च होने के 5 साल बाद आई है। इस फेसलिफ्ट मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 10.69 लाख रुपए से शुरू होती है।

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स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने नई कुशाक (Kushaq) फेसलिफ्ट को लॉन्च करते हुए इसकी कीमतों से पर्दा उठा दिया है। इसे पहली बार जनवरी 2026 में पेश किया गया था। यह कार भारतीय बाजार में पहली बार लॉन्च होने के 5 साल बाद आई है। इस फेसलिफ्ट मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 10.69 लाख रुपए से शुरू होती है। नई कुशाक 5 वैरिएंट में आती है। जिसमें क्लासिक, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो शामिल हैं।

इस SUV को दो टर्बो पेट्रोल ऑप्शन्स में खरीद पाएंगे। जिसमें 1.0 TSI या 1.5 TSI, जिसमें मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। इसका 1.0 TSI इंजन 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है। यह 6-स्पीड मैनुअल या 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसकी ARAI फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19.66 Kmpl और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 19.09 Kmpl है।

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की वैरिएंट वाइज कीमतें वैरिएंट 1.0 TSI MT 1.0 TSI AT 1.5 TSI DSG क्लासिक 10,69,000 रुपए 12,69,000 रुपए - सिग्नेचर 14,59,000 रुपए 15,59,000 रुपए - स्पोर्टलाइन 14,74,000 रुपए 15,74,000 रुपए - प्रेस्टीज 16,79,000 रुपए 17,59,000 रुपए 18,79,000 रुपए मोंटे कार्लो - 17,89,000 रुपए 18,99,000 रुपए

कुशाक फेसलिफ्ट में 1.5 TSI इंजन मिलता है, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। ARAI के अनुसार, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 18.72 kmpl है। स्कोडा कुशाक के सभी वैरिएंट को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इनमें 40 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स में 6 एयरबैग, LED हेडलैंप और टेललैंप, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और क्लाइमेट्रॉनिक ऑटो AC शामिल हैं।

सेफ्टी की बात करें तो, लेवल 2 ADAS दिया गया है। स्कोडा के पुराने ब्रांड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने पहले कहा था, "ADAS 2.0 के बारे में हम को पूरे [MQB A0-IN] प्लेटफॉर्म (जो कुशाक का भी हिस्सा है) पर फेसलिफ्ट के साथ स्टेप-बाय-स्टेप लाएंगे।" जानकारी के लिए, ज्यादातर सेगमेंट कॉम्पिटिटर पहले से ही ADAS सूट देते हैं, जिसमें नई टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, MG एस्टर वगैरह शामिल हैं।