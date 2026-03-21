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क्रेटा, सेल्टोस, विटारा, विक्टोरिस को टक्कर देने लॉन्च हुई ये नई SUV; कंपनी ने इतने लाख रुपए रखी कीमत

Mar 21, 2026 12:26 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने नई कुशाक (Kushaq) फेसलिफ्ट को लॉन्च करते हुए इसकी कीमतों से पर्दा उठा दिया है। इसे पहली बार जनवरी 2026 में पेश किया गया था। यह कार भारतीय बाजार में पहली बार लॉन्च होने के 5 साल बाद आई है। इस फेसलिफ्ट मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 10.69 लाख रुपए से शुरू होती है।

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स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने नई कुशाक (Kushaq) फेसलिफ्ट को लॉन्च करते हुए इसकी कीमतों से पर्दा उठा दिया है। इसे पहली बार जनवरी 2026 में पेश किया गया था। यह कार भारतीय बाजार में पहली बार लॉन्च होने के 5 साल बाद आई है। इस फेसलिफ्ट मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 10.69 लाख रुपए से शुरू होती है। नई कुशाक 5 वैरिएंट में आती है। जिसमें क्लासिक, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो शामिल हैं।

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इस SUV को दो टर्बो पेट्रोल ऑप्शन्स में खरीद पाएंगे। जिसमें 1.0 TSI या 1.5 TSI, जिसमें मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। इसका 1.0 TSI इंजन 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है। यह 6-स्पीड मैनुअल या 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसकी ARAI फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19.66 Kmpl और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 19.09 Kmpl है।

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स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की वैरिएंट वाइज कीमतें
वैरिएंट1.0 TSI MT1.0 TSI AT1.5 TSI DSG
क्लासिक10,69,000 रुपए12,69,000 रुपए-
सिग्नेचर14,59,000 रुपए15,59,000 रुपए-
स्पोर्टलाइन14,74,000 रुपए15,74,000 रुपए-
प्रेस्टीज16,79,000 रुपए17,59,000 रुपए18,79,000 रुपए
मोंटे कार्लो-17,89,000 रुपए18,99,000 रुपए

कुशाक फेसलिफ्ट में 1.5 TSI इंजन मिलता है, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। ARAI के अनुसार, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 18.72 kmpl है। स्कोडा कुशाक के सभी वैरिएंट को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इनमें 40 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स में 6 एयरबैग, LED हेडलैंप और टेललैंप, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और क्लाइमेट्रॉनिक ऑटो AC शामिल हैं।

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सेफ्टी की बात करें तो, लेवल 2 ADAS दिया गया है। स्कोडा के पुराने ब्रांड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने पहले कहा था, "ADAS 2.0 के बारे में हम को पूरे [MQB A0-IN] प्लेटफॉर्म (जो कुशाक का भी हिस्सा है) पर फेसलिफ्ट के साथ स्टेप-बाय-स्टेप लाएंगे।" जानकारी के लिए, ज्यादातर सेगमेंट कॉम्पिटिटर पहले से ही ADAS सूट देते हैं, जिसमें नई टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, MG एस्टर वगैरह शामिल हैं।

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क्लासिक वैरिएंट में रेन-सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर और 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हाई ट्रिम्स में वर्चुअल कॉकपिट, पैनोरमिक सनरूफ और पिछली सीट पर मसाजर भी मिलते हैं। ये 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं, जिनमें तीन नए शेड्स शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे और चेरी रेड शामिल किए गए हैं। स्कोडा फेसलिफ्ट के साथ 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ 4 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 2 साल या 30,000 किलोमीटर तक चार लेबर-फ्री सर्विस मिलती हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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