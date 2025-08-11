स्कोडा काइलाक, स्लाविया और कुशाक का एनीवर्सरी एडिशन लॉन्च, कीमत 11.25 लाख रुपये से शुरू

स्कोडा इंडिया ने अपने तीन पॉपुलर मॉडल Kushaq, Slavia और Kylaq के एनीवर्सरी एडिशन पेश किए हैं। कंपनी ने इन्हें 11.25 लाख रुपये से 19.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की प्राइस रेंज में उतारा है।

स्कोडा इंडिया ने भारत में 25 साल और ग्लोबली 130 साल पूरे होने के मौके पर अपने तीन पॉपुलर मॉडल Kushaq, Slavia और Kylaq के एनीवर्सरी एडिशन पेश किए हैं। कंपनी ने इन्हें 11.25 लाख रुपये से 19.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की प्राइस रेंज में उतारा है। खास बात यह है कि Kylaq एनीवर्सरी एडिशन की सिर्फ 500 यूनिट्स ही बाजार में लाई जाएंगी जिससे यह और भी खास बन जाता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एक्सटीरियर इन लिमिटेड एडिशन मॉडल्स का लुक और फीचर्स इन्हें स्टैंडर्ड वर्जन से अलग बनाते हैं। ग्राहकों को एक्सटीरियर में “25 Years” बैज, ब्लैक-आउट एलिमेंट्स और खास लाइटिंग पैकेज दिया गया है जिसमें 360-डिग्री कैमरा, पूडल लैंप्स और अंडरबॉडी लाइट्स शामिल हैं।

जानिए कीमत की डिटेल्स कीमत की बात करें तो Kushaq एनीवर्सरी एडिशन में ग्राहकों को 1.0 TSI मैनुअल के लिए 16.39 लाख रुपये, 1.0 TSI ऑटोमैटिक के लिए 17.49 लाख रुपये और 1.5 TSI DSG के लिए 19.09 लाख रुपये चुकाने होंगे। जबकि Slavia एनीवर्सरी एडिशन में 1.0 TSI मैनुअल के लिए 15.63 लाख रुपये, 1.0 TSI ऑटोमैटिक के लिए 16.73 लाख और 1.5 TSI DSG के लिए 18.33 लाख रुपेय देने होंगे। वहीं, Kylaq एनीवर्सरी एडिशन Signature+ की कीमत 11.25 लाख और Prestige की 12.89 लाख रुपये रखी गई है।