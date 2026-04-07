धड़ाधड़ बिक रही Skoda की अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट SUV, 381% बढ़ी सेल, मिलेगी 5 स्टार सेफ्टी

Apr 07, 2026 02:07 pm IST

स्कोडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी - Skoda Kylaq की फैन फॉलोइंग में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्कोडा कायलाक के 10,205 यूनिट की ही सेल हुई थी, जो FY2026 में 381 पर्सेंट बढ़कर 49,089 यूनिट तक पहुंच गई।

स्कोडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी - Skoda Kylaq की फैन फॉलोइंग में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। कायलाक की ईयर-ऑन-ईयर सेल में कमाल की ग्रोथ हुई है। Autopunditz की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्कोडा कायलाक के 10,205 यूनिट की ही सेल हुई थी, जो FY2026 में 381 पर्सेंट बढ़कर सीधे 49,089 यूनिट तक पहुंच गई। रिपोर्ट की मानें, तो कायलाक का मार्केट शेयर इस वक्त 3.8 पर्सेंट है। स्कोडा कायलाक मार्केट में मौजूद टाटा नेक्सॉन, किआ सॉनेट, हुंडई वेन्यूस मारुति ब्रेजा और महिंद्रा XUV 3XO को कड़ी टक्कर दे रही है।

जनवरी में आए कायलाक के दो नए वेरिएंट जनवरी 2026 में स्कोडा कायलाक के दो नए वेरिएंट - Classic+ और Presige+ को लॉन्च किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो क्लासिक+ में इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-डिमिंग IRVM, ऑटोमैटिक वाइपर और क्रूज कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं। इसके 115hp वाले 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। प्रेस्टीज+ की बात करें, तो पहले के टॉप-स्पेक प्रेस्टीज और नए प्रेस्टीज+ वेरिएंट में अंतर दिखाने के लिए, कंपनी ने प्रेस्टीज से 6-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स को हटा दिया है।

आने वाली है नई स्कोडा कोडिएक RS स्कोडा ऑटो ने कन्फर्म कर दिया है कि इस साल मई-जून के आसपास वह भारत में स्पोर्टी कोडियाक आरएस को लॉन्च करेगा। इस एसयूवी की कीमत 55-60 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद की जा है। यह भारत में स्कोडा की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एसयूवी होगी। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन 265 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता। गियरबॉक्स की बात करें तो, इसमें आपको 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड होगा। यह एसयूवी मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 231 किमी/घंटा तक होगी। इसके अलॉय वील्स 20-इंच के होंगे।