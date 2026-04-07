धड़ाधड़ बिक रही Skoda की अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट SUV, 381% बढ़ी सेल, मिलेगी 5 स्टार सेफ्टी
स्कोडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी - Skoda Kylaq की फैन फॉलोइंग में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्कोडा कायलाक के 10,205 यूनिट की ही सेल हुई थी, जो FY2026 में 381 पर्सेंट बढ़कर 49,089 यूनिट तक पहुंच गई।
स्कोडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी - Skoda Kylaq की फैन फॉलोइंग में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। कायलाक की ईयर-ऑन-ईयर सेल में कमाल की ग्रोथ हुई है। Autopunditz की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्कोडा कायलाक के 10,205 यूनिट की ही सेल हुई थी, जो FY2026 में 381 पर्सेंट बढ़कर सीधे 49,089 यूनिट तक पहुंच गई। रिपोर्ट की मानें, तो कायलाक का मार्केट शेयर इस वक्त 3.8 पर्सेंट है। स्कोडा कायलाक मार्केट में मौजूद टाटा नेक्सॉन, किआ सॉनेट, हुंडई वेन्यूस मारुति ब्रेजा और महिंद्रा XUV 3XO को कड़ी टक्कर दे रही है।
जनवरी में आए कायलाक के दो नए वेरिएंट
जनवरी 2026 में स्कोडा कायलाक के दो नए वेरिएंट - Classic+ और Presige+ को लॉन्च किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो क्लासिक+ में इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-डिमिंग IRVM, ऑटोमैटिक वाइपर और क्रूज कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं। इसके 115hp वाले 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। प्रेस्टीज+ की बात करें, तो पहले के टॉप-स्पेक प्रेस्टीज और नए प्रेस्टीज+ वेरिएंट में अंतर दिखाने के लिए, कंपनी ने प्रेस्टीज से 6-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स को हटा दिया है।
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Skoda Kodiaq
₹ 39.99 - 45.96 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Skoda Octavia RS
₹ 49.99 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
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₹ 10.69 - 18.99 लाख
आने वाली है नई स्कोडा कोडिएक RS
स्कोडा ऑटो ने कन्फर्म कर दिया है कि इस साल मई-जून के आसपास वह भारत में स्पोर्टी कोडियाक आरएस को लॉन्च करेगा। इस एसयूवी की कीमत 55-60 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद की जा है। यह भारत में स्कोडा की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एसयूवी होगी। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन 265 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता। गियरबॉक्स की बात करें तो, इसमें आपको 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड होगा। यह एसयूवी मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 231 किमी/घंटा तक होगी। इसके अलॉय वील्स 20-इंच के होंगे।
कोडिएक डीजल की भी होगी जल्द एंट्री
स्कोडा भारत में कोडियाक डीजल को वापस लाने वाली है। इसकी कीमत 40-45 लाख रुपये के बीच होगी। स्कोडा कोडियाक डीजल में 2.0-लीटर टीडीआई डीजल इंजन होगा। यह इंजन लगभग 190 से 200 बीएचपी की पावर और 360 से 400 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट केरगा। इसमें 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स दिया जाएगा। साथ ही इसमें आपको ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा। बताते चलें कि 8 अप्रैल को भारत में टाइगुन फेसलिफ्ट की एंट्री होने वाली है। इसमें भी आपको कुशाक जैसे बदलाव देखने को मिल सकते है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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