₹7.59 लाख की इस SUV पर टूटे लोग, 6 हफ्ते पहुंचा वेटिंग पीरियड; फिर भी नहीं थम रही इसकी डिमांड

Feb 22, 2026 12:31 pm IST

स्कोडा कायलाक SUV की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि इसका वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं, तो आपको 6 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ेगा।

भारत में एंट्री-लेवल SUV सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हो रही स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इसकी नई वेटिंग पीरियड और हालिया बदलाव जान लेना जरूरी है। स्कोडा (Skoda) की यह सबसे किफायती SUV अब तक 50,000 यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर चुकी है। इससे साफ है कि बाजार में इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है, तो आइए जानते हैं कि हाई डिमांड के चलते ग्राहकों को अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा?

कितना है वेटिंग पीरियड?

मुंबई रीजन में स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) का मौजूदा वेटिंग पीरियड लगभग 6 हफ्ते तक बताया जा रहा है। हालांकि, यह समय इन बातों पर निर्भर करेगा कि चुना गया वैरिएंट और कलर ऑप्शन कौन सा है। इसके अलावा डीलरशिप पर स्टॉक की उपलब्धता है या भी नहीं? मतलब है कि कुछ ग्राहकों को गाड़ी जल्दी मिल सकती है, जबकि कुछ को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

हाल ही में बढ़ी कीमत

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने हाल ही में कायलाक (Kylaq) के कुछ वैरिएंट्स की कीमत में 33,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। कीमत बढ़ने के बावजूद SUV की डिमांड में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखी है, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है।

नए वैरिएंट और आने वाला स्पोर्टलाइन मॉडल

पिछले महीने कंपनी ने कायलाक (Kylaq) के नए वैरिएंट लॉन्च कर इसे और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, इस सब-4 मीटर SUV का स्पोर्टलाइन (Sportline) वैरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जिसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। यह वैरिएंट ज्यादा स्पोर्टी लुक और खास फीचर्स के साथ आ सकता है।

क्या आपको खरीदनी चाहिए?

अगर आप एक यूरोपीय ब्रांड की SUV चाहते हैं, जो स्टाइलिश हो, फीचर-लोडेड हो, प्रीमियम फील दे और कीमत भी अपेक्षाकृत किफायती हो, तो स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। हालांकि, बुकिंग से पहले अपने शहर का सटीक वेटिंग पीरियड जरूर कन्फर्म कर लें।