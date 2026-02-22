Hindustan Hindi News
₹7.59 लाख की इस SUV पर टूटे लोग, 6 हफ्ते पहुंचा वेटिंग पीरियड; फिर भी नहीं थम रही इसकी डिमांड

Feb 22, 2026 12:31 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्कोडा कायलाक SUV की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि इसका वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं, तो आपको 6 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ेगा।

कितना है वेटिंग पीरियड?

मुंबई रीजन में स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) का मौजूदा वेटिंग पीरियड लगभग 6 हफ्ते तक बताया जा रहा है। हालांकि, यह समय इन बातों पर निर्भर करेगा कि चुना गया वैरिएंट और कलर ऑप्शन कौन सा है। इसके अलावा डीलरशिप पर स्टॉक की उपलब्धता है या भी नहीं? मतलब है कि कुछ ग्राहकों को गाड़ी जल्दी मिल सकती है, जबकि कुछ को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

हाल ही में बढ़ी कीमत

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने हाल ही में कायलाक (Kylaq) के कुछ वैरिएंट्स की कीमत में 33,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। कीमत बढ़ने के बावजूद SUV की डिमांड में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखी है, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है।

नए वैरिएंट और आने वाला स्पोर्टलाइन मॉडल

पिछले महीने कंपनी ने कायलाक (Kylaq) के नए वैरिएंट लॉन्च कर इसे और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, इस सब-4 मीटर SUV का स्पोर्टलाइन (Sportline) वैरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जिसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। यह वैरिएंट ज्यादा स्पोर्टी लुक और खास फीचर्स के साथ आ सकता है।

क्या आपको खरीदनी चाहिए?

अगर आप एक यूरोपीय ब्रांड की SUV चाहते हैं, जो स्टाइलिश हो, फीचर-लोडेड हो, प्रीमियम फील दे और कीमत भी अपेक्षाकृत किफायती हो, तो स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। हालांकि, बुकिंग से पहले अपने शहर का सटीक वेटिंग पीरियड जरूर कन्फर्म कर लें।

इस SUV की डिमांड बढ़ रही है, कीमत भी बढ़ी है, लेकिन वेटिंग अभी भी कंट्रोल में है। स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) फिलहाल उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो बजट में प्रीमियम SUV का अनुभव चाहते हैं। अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो 6 हफ्ते तक का इंतजार करने के लिए तैयार रहिए।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
