नेक्सॉन से लेकर काइलैक तक, इन 5 SUV बंपर दिवाली डील, 90 हजार रुपये तक का फायदा

दिवाली फेस्टिव सीजन में इन 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी 50,000 रुपये से ज्यादा तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इनमें स्कोडा काइलैक पर सबसे ज्यादा 90,000 रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं।

दिवाली पर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए धांसू डील्स हैं। ये बंपर डील टाटा, निसान, रेनो, स्कोडा और किआ की एसयूवी पर दी जा रही है। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार दिवाली फेस्टिव सीजन में इन कंपनियों की 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी को आप 50 हजार रुपये से ज्यादा तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते है। इनमें स्कोडा काइलैक पर सबसे ज्यादा 90 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आइए डीटेल में जानते इन एसयूवी पर दी जा रही डील के बारे में।

स्कोडा काइलैक: 90 हजार रुपये तक का फायदा स्कोडा काइलैक इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स के साथ पहले नंबर पर है। इस एसयूवी पर 40 हजार रुपये तक का डीलर डिस्काउंट, 30 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और एलिजिबल ग्राहकों को कॉर्पोरेट या लॉयल्टी स्कीम के तहत 20 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.60 लाख से 13.10 लाख रुपये के बीच है। इसमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है।

टाटा नेक्सॉन: 75 हजार रुपये तक का फायदा टाटा नेक्सॉन के सेलेक्टेड टर्बो-पेट्रोल मैन्युअल वेरिएंट पर 75 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इनमें 10 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट, 45 हजार रुपये की इंटरवेंशन स्कीम और 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल है। सीएनजी वेरिएंट पर 60 हजार रुपये तक, दूसरे पेट्रोल वेरिएंट पर 55 हजार रुपये तक और डीजल वेरिएंट पर 20 हजार रुपये तक के बेनिफिट मिल सकते हैं। नेक्सॉन में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और सीएनजी इंजन के ऑप्शन मिलते हैं।

निसान मैग्नाइट: 72 हजार रुपये तक के बेनिफिट निसान मैग्नाइट पर 72 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके Visia AMT वेरिएंट पर सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। टर्बो-पेट्रोल मैन्युअल वेरिएंट पर 71 हजार रुपये तक और चुनिंदा टर्बो सीवीटी वेरिएंट पर भी इतने ही फायदे मिल सकते हैं। नॉन-टर्बो मैन्युअल वेरिएंट पर 42 हजार से 70 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.69 लाख से 10.99 लाख रुपये के बीच है। इसमें 1.0-लीटर नॉन-टर्बो और टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं।

रेनो काइगर: 65 हजार रुपये तक का फायदा रेनो काइगर के 2026 मॉडल ईयर वाले मॉडल पर 65 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। Evolution+, Techno और Emotion वेरिएंट पर 25 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। इसके अलावा इस पर 10 हजार रुपये तक का लॉयल्टी बेनिफिट और एलिजिबल कॉर्पोरेट ग्राहकों को 5 हजार रुपये का अडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख से 10.40 लाख रुपये के बीच है।

किआ सिरोस: 55 हजार रुपये तक के फायदे किआ सिरोस पर 55 हजार रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस, 20 हजार रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट और 15 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। कंपनी लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है। सिरोस की एक्स-शोरूम कीमत 8.42 लाख से 15.82 लाख रुपये के बीच है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलते हैं। इसके अलावा, सिरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है।