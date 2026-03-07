एक झटके में ₹70000 तक सस्ती हो गई ब्रेजा, नेक्सन, सोनेट के टक्कर वाली ये SUV, कीमत 8 लाख रुपये से कम
स्कोडा अपनी पॉपुलर एसयूवी काइलाक पर मार्च, 2026 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान MY 2026 स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) पर अधिकतम 20,000 हजार रुपये की छूट मिल रही है।
भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड हमेशा रहती है। अगर आप भी इस सेगमेंट की नई एसयूवी खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, स्कोडा अपनी पॉपुलर एसयूवी काइलाक पर मार्च, 2026 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान MY 2026 स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) पर अधिकतम 20,000 हजार रुपये की छूट मिल रही है। जबकि MY 2025 काइलाक पर यह छूट 70,000 रुपये तक जाती है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।
कुछ ऐसी है डिजाइन
अगर डिजाइन की बात करें तो स्कोडा काइलाक क्लासिक बेस वेरिएंट में बॉडी कलर्ड ORVMs, डोर हैंडल, ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर्स, LED हेडलाइट्स, LED DRLs, 16-इंच स्टील व्हील्स के लिए व्हील कवर, ब्लैक-आउट B पिलर और बहुत कुछ मिलता है। भारतीय मार्केट में एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये है।
धांसू हैं कार के फीचर्स
कार के केबिन में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट के साथ एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा, एसयूवी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मैनुअल एसी भी दिया गया है। बता दें कि सेफ्टी के लिए एसयूवी को 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
दूसरी ओर एसयूवी के पावरट्रेन में 1.0L 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 114 bhp की पीक पावर और 178Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन जो 6-स्पीड MT या AT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मार्केट में इस एसयूवी का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी कारों से होता है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे में
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
