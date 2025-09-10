Skoda Kylaq Rs 1.20 Lakh GST 2.0 Benefits, Watch Full List ग्राहकों की डिमांड ने जिस कार को बनाया नंबर-1, वो हो गई ₹1.20 लाख सस्ती; देखें वैरिएंट वाइज नई प्राइस, Auto Hindi News - Hindustan
ग्राहकों की डिमांड ने जिस कार को बनाया नंबर-1, वो हो गई ₹1.20 लाख सस्ती; देखें वैरिएंट वाइज नई प्राइस

कंपनी ने अपनी काइलक SUV के सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतों का अनाउंसमेंट कर दिया है। नई GST कटौती के बाद इस कार को खरीदना 1.20 लाख रुपए तक सस्ता हो जाएगा। नई कटौती काइलक के सभी 7 वैरिएंट पर देखने को मिलेगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 11:15 AM
ग्राहकों की डिमांड ने जिस कार को बनाया नंबर-1, वो हो गई ₹1.20 लाख सस्ती; देखें वैरिएंट वाइज नई प्राइस
Skoda Kylaqarrow

22 सितंबर से लागू होने वाले GST 2.0 का असर स्कोडा की कारों पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में इस नई टैक्स कटौती के बाद कंपनी के पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल काइलक SUV पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल, कंपनी ने अपनी इस SUV के सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतों का अनाउंसमेंट कर दिया है। नई GST कटौती के बाद इस कार को खरीदना 1.20 लाख रुपए तक सस्ता हो जाएगा। नई कटौती काइलक के सभी 7 वैरिएंट पर देखने को मिलेगी। ये लॉन्च के बाद से कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन चुकी है। ऐसे में अब आप इस कार को बुक करने जा रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट पर कितना फायदा मिलेगा, एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लें।

GST 2.0 के बाद स्कोडा काइलक की नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी एक्स-शोरूम कीमतनई एक्स-शोरूम कीमतGST कटौती से अंतर
Classic MT₹8,25,000₹7,54,651₹70,349
Signature MT₹9,85,000₹8,99,900₹85,100
Signature AT₹10,95,000₹9,99,900₹95,100
Signature+ MT₹11,30,000₹10,33,643₹96,357
Signature+ AT₹12,40,000₹11,34,264₹1,05,736
Prestige MT₹12,94,000₹11,83,659₹1,10,341
Prestige AT₹13,99,000₹12,79,705₹1,19,295

स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स
इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स
इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:जिस कार की कीमत ₹6 लाख भी नहीं, हुंडई उस दे रही ₹60000 का डिस्काउंट

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स
इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।

स्कोडा काइलक प्रेस्टीज ट्रिम के फीचर्स
इसमें सिग्नेचर+ के सभी फीचर्स के साथ 17-इंच एलॉय, रियर वाइपर, ऑटो-डिमिंग IRVM, पावर्ड सनरूफ, वेंटिलेटिड सीटें, लेदर अपहोल्स्ट्री और पावर्ड फ्रंट सीटें शामिल है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख रुपए है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सोनेट जैसे मॉडल से होता है।

ये भी पढ़ें:वोल्वो की लग्जरी कारों को खरीदना भी हुआ सस्ता, कंपनी ने ₹7 लाख तक घटा दिए

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:हुंडई के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नई कार हुई शामिल, इंटीरियर की डिटेल आई सामने

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

