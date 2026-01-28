₹7.89 लाख की इस SUV ने मचाया तहलका! 365 दिन में 50,000 के पार पहुंचा प्रोडक्शन; बंद आंखों से खरीद रहे लोग

संक्षेप: स्कोडा की कायलाक को लोग बंद आंखों से खरीद रहे हैं। इस SUV ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। इसकी कीमत 7.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसने 365 दिन में 50000 प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है।

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (Skoda Auto Volkswagen India) ने भारत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कंपनी की सब-4 मीटर SUV स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) का प्रोडक्शन सिर्फ 1 साल के अंदर 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गया है। यह उपलब्धि जनवरी 2026 में हासिल हुई, जो भारत में स्कोडा (Skoda) की मजबूत पकड़ और मेक-इन-इंडिया पहल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बिक्री और प्रोडक्शन का पूरा गणित

जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की कुल 46,872 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, यानी हर महीने औसतन करीब 3,900 यूनिट्स बिकीं। इसका 50,000 यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इसमें जनवरी 2026 में बनी और डिस्पैच हुई गाड़ियां भी शामिल हैं, जो 2025 की सेल्स लिस्ट में नहीं गिनी गई थीं।

स्कोडा की पहली सब-4 मीटर SUV

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) कंपनी की पहली सब-4 मीटर SUV है और यह मॉडल स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (Skoda Auto Volkswagen India) के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है। साल 2025 में ग्रुप की 36% सालाना ग्रोथ में कायलाक (Kylaq) की बड़ी भूमिका रही। बेहतर डिजाइन, सही कीमत, मजबूत फीचर्स और भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस SUV को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

मेक-इन-इंडिया को मिला मजबूत सपोर्ट

50,000 यूनिट प्रोडक्शन का यह जश्न खास बन गया, जब इसमें केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी भी शामिल हुए। उन्होंने स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (Skoda Auto Volkswagen India) को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बधाई दी।

वहीं, स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (Skoda Auto Volkswagen India) के MD & CEO पीयूष अरोड़ा ने कहा कि यह उपलब्धि ग्राहकों के भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि कायलाक (Kylaq) की सफलता इस बात का सबूत है कि भारत में डिजाइन और इंजीनियर की गई गाड़ियां न सिर्फ घरेलू बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी दम रखती हैं।

बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने अपने चाकन प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी में 30% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही घरेलू सप्लायर्स के साथ साझेदारी मजबूत कर लोकलाइजेशन लेवल भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा कुशल बने।

25 साल की मेहनत का नतीजा

कंपनी के मुताबिक, यह माइलस्टोन भारत में 25 साल की लगातार निवेश और लोकल टैलेंट डेवलपमेंट का नतीजा है। स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (Skoda Auto Volkswagen India) आगे भी नए प्रोडक्ट्स और ज्यादा प्रोडक्शन के जरिए भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है।

2026 में भी जारी रहेगी रफ्तार