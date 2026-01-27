एक झटके में ₹33,000 बढ़ी इस लोहालाट SUV की कीमत, सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार; बुकिंग से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट
स्कोडा ने अपनी लोहालाट एसयूवी कायलाक (Skoda Kylaq) को महंगा कर दिया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वैरिएंट्स की कीमतों में 33,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (Skoda Kushaq Facelift) से पर्दा उठाने के बाद अब कंपनी ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की कीमतों में बदलाव कर दिया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि बेस वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किन वैरिएंट्स की बढ़ी कीमत?
स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स अब पहले से महंगे हो गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी वैरिएंट के हिसाब से की गई है। इसमें सिग्नेचर MT, सिग्नेचर AT, सिग्नेचर+ MT और सिग्नेचर+ AT वैरिएंट शामिल हैं, जिनकी कीमत में 33,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, टॉप-स्पेक वैरिएंट्स (प्रिस्टीज MT और प्रिस्टीज AT) की कीमतें अब 24,000 रुपये तक ज्यादा हो गई हैं।
कौन-से वैरिएंट सस्ते ही रहेंगे?
अगर आप कायलाक (Kylaq) का क्लासिक (Classic- बेस वैरिएंट) लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, क्योंकि क्लासिक (Classic) वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा स्कोडा (Skoda) द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए क्लासिक (Classic+) और प्रिस्टीज+ (Prestige+) वैरिएंट्स की कीमतें जस की तस रखी गई हैं।
स्कोडा कायलाक की नई प्राइस रेंज
कीमतों में संशोधन के बाद स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की कीमतें अभी भी भारतीय बाजार में 7.59 लाख से 12.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं। यह SUV सीधे तौर पर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी पॉपुलर कारों को टक्कर देती है।
आने वाला है नया स्पोर्टलाइन वैरिएंट
स्कोडा (Skoda) यहीं नहीं रुकी है। कंपनी इस साल के अंत तक कायलाक (Kylaq) लाइन-अप में एक नया और स्पोर्टी वैरिएंट जोड़ेगी। स्कोडा जल्द ही कायलाक स्पोर्टलाइन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे ग्राहकों को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
अगर आप स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि मिड और टॉप वैरिएंट्स अब पहले से महंगे हो चुके हैं, जबकि एंट्री-लेवल वर्जन अब भी पुराने दाम पर मिल रहा है। नए वैरिएंट्स और आने वाले स्पोर्टलाइन (Sportline) मॉडल के साथ स्कोडा (Skoda) इस सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।
