Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Skoda Kylaq Prices Hiked for Select Variants, check all details
एक झटके में ₹33,000 बढ़ी इस लोहालाट SUV की कीमत, सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार; बुकिंग से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट

एक झटके में ₹33,000 बढ़ी इस लोहालाट SUV की कीमत, सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार; बुकिंग से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप:

स्कोडा ने अपनी लोहालाट एसयूवी कायलाक (Skoda Kylaq) को महंगा कर दिया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वैरिएंट्स की कीमतों में 33,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 27, 2026 01:40 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Skoda Kodiaqarrow

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (Skoda Kushaq Facelift) से पर्दा उठाने के बाद अब कंपनी ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की कीमतों में बदलाव कर दिया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि बेस वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

किन वैरिएंट्स की बढ़ी कीमत?

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स अब पहले से महंगे हो गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी वैरिएंट के हिसाब से की गई है। इसमें सिग्नेचर MT, सिग्नेचर AT, सिग्नेचर+ MT और सिग्नेचर+ AT वैरिएंट शामिल हैं, जिनकी कीमत में 33,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, टॉप-स्पेक वैरिएंट्स (प्रिस्टीज MT और प्रिस्टीज AT) की कीमतें अब 24,000 रुपये तक ज्यादा हो गई हैं।

कौन-से वैरिएंट सस्ते ही रहेंगे?

अगर आप कायलाक (Kylaq) का क्लासिक (Classic- बेस वैरिएंट) लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, क्योंकि क्लासिक (Classic) वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा स्कोडा (Skoda) द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए क्लासिक (Classic+) और प्रिस्टीज+ (Prestige+) वैरिएंट्स की कीमतें जस की तस रखी गई हैं।

स्कोडा कायलाक की नई प्राइस रेंज

कीमतों में संशोधन के बाद स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की कीमतें अभी भी भारतीय बाजार में 7.59 लाख से 12.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं। यह SUV सीधे तौर पर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी पॉपुलर कारों को टक्कर देती है।

आने वाला है नया स्पोर्टलाइन वैरिएंट

स्कोडा (Skoda) यहीं नहीं रुकी है। कंपनी इस साल के अंत तक कायलाक (Kylaq) लाइन-अप में एक नया और स्पोर्टी वैरिएंट जोड़ेगी। स्कोडा जल्द ही कायलाक स्पोर्टलाइन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे ग्राहकों को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

अगर आप स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि मिड और टॉप वैरिएंट्स अब पहले से महंगे हो चुके हैं, जबकि एंट्री-लेवल वर्जन अब भी पुराने दाम पर मिल रहा है। नए वैरिएंट्स और आने वाले स्पोर्टलाइन (Sportline) मॉडल के साथ स्कोडा (Skoda) इस सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।