कंपनी की ये नंबर-1 SUV हो गई महंगी, पहले ₹7.54 लाख की कीमत, लेकिन अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे

Jan 05, 2026 09:17 am IST

स्कोडा इंडिया ने नए साल यानी 2026 से अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब कारों की नई कीमतों की लिस्ट भी सामने आ गई है। कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा बिकने वाली काइलक SUV भी अब महंगी हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में मैक्सिमम 1.51% या 19,295 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इस चेंजेस के बाद पहले जहां काइलक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,54,651 रुपए थी, वो अब बढ़कर 7,59,000 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 4,349 रुपए का इजाफा हुआ है। चलिए इसकी वैरिएंट वाइज नई कीमतें जानते हैं। बता दें कि काइलक की दम पर कंपनी ने अपने 25 साल के इतिहास में 2025 में सबसे ज्यादा कार बेचने का रिकॉर्ड भी बनाया है।

स्कोडा काइलक नई कीमतें जनवरी 2026 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % क्लासिक Rs. 7,54,651 Rs. 7,59,000 Rs. 4,349 0.58% सिग्नेचर Rs. 8,99,900 Rs. 9,09,900 Rs. 10,000 1.11% सिग्नेचर प्लस Rs. 10,33,643 Rs. 10,44,000 Rs. 10,357 1.00% प्रेस्टीज Rs. 11,83,659 Rs. 11,99,000 Rs. 15,341 1.30% 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % सिग्नेचर Rs. 9,99,900 Rs. 10,09,900 Rs. 10,000 1.00% सिग्नेचर प्लस Rs. 11,34,264 Rs. 11,44,000 Rs. 9,736 0.86% प्रेस्टीज Rs. 12,79,705 Rs. 12,99,000 Rs. 19,295 1.51%

स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।