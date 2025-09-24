Skoda Kylaq now available through CSD depots across India, Check all details टैक्स फ्री हुई ये लोहालाट SUV, सेफ्टी में मिले पूरे 5-स्टार: अब बस इतने में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
देश के सैनिकों के लिए स्कोडा कायलाक (Kylaq) टैक्स फ्री हो गई है। इस लोहालाट SUV को सेफ्टी में पूरे 5-स्टार मिले हैं। अब ये CSD डिपो पर उपलब्ध हो गई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 01:50 PM
भारत में स्कोडा ने अपनी सबसे किफायती SUV कायलाक (Kylaq) को अब CSD (Canteen Stores Department) डिपो में लिस्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सेवारत और रिटायर्ड रक्षा कर्मी इस गाड़ी को सीधे CSD चैनल के जरिए कम कीमत पर खरीद सकेंगे। यह पहल स्कोडा के सैल्यूटिंग इंडिया हीरो (Saluting India’s Heroes) कैंपेन का हिस्सा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है खास?

स्कोडा कायलाक (Kylaq) अब पूरे भारत के CSD डिपो में लिस्ट हो चुकी है। डिफेंस पर्सनेल इसे CSD-अप्रूव्ड रेट पर खरीद सकते हैं। पेपरवर्क और डॉक्युमेंटेशन CSD प्रॉसेस के हिसाब से होगा। स्कोडा डीलर्स डिलीवरी और ऑफ्टर-सेल्स सर्विस में ग्राहकों की मदद करेंगे।

CSD में कायलाक की कीमतें

स्कोडा कायलाक (Kylaq) को CSD में तीन वैरिएंट्स में उपलब्ध कराया गया है। इसमें सिग्नेचर (Signature), सिग्नेचर+ (Signature+) और प्रिस्टीज (Prestige) वैरिएंट मिलेंगे। ये मैनुअल व ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शंस में मिलेगी।

वैरिएंट1.0 MT CSD प्राइस1.0 AT CSD प्राइस
Skoda Kylaq Signature₹809,994₹900,044
Skoda Kylaq Signature+₹930,428₹10,31,209
Skoda Kylaq Prestige₹10,76,116₹11,63,417

स्कोडा कायलाक (Kylaq) तीसरी गाड़ी है, जो CSD में उपलब्ध है। इससे पहले कुशाक (Kushaq) और स्लाविया (Slavia) भी डिपो की लिस्ट में शामिल हैं।

कायलाक (Kylaq) CSD से कैसे खरीदें?

आप नजदीकी CSD डिपो पर जाएं। CSD डॉक्युमेंट्स और पहचान पत्र जमा करें। डिपो अप्रूवल मिलने के बाद स्कोडा डीलर डिलीवरी और अन्य लॉजिस्टिक्स संभालेंगे। राज्य वाला टैक्स और लेवी अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए फाइनल ऑन-रोड प्राइस जानने के लिए CSD डिपो या ऑफिशिलयल स्कोडा डीलर से संपर्क जरूरी है।

क्यों खास है यह कदम?

इससे डिफेंस पर्सनेल को सस्ता और आसान खरीद विकल्प मिलेगा। स्कोडा अपनी भारत में मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। कायलाक (Kylaq) को अब ज्यादा परिवारों और रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों तक पहुंचाने का रास्ता खुल गया है।

