Skoda की किफायती SUV का नया वर्जन, मिलेगा मारुति सुजुकी जैसा जबर्दस्त माइलेज
स्कोडा अपनी पॉप्युलर एसयूवी का नया वर्जन लाने की तैयारी में है, जिसमें आपको मारुति सुजुकी जैसा माइलेज मिल सकता है। यह एसयूवी काइलैक है। आइए डीटेल में जानते हैं स्कोडा काइलैक के इस नए वर्जन के बारे में।
स्कोडा की एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन माइलेज को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो अब ये टेंशन दूर होने वाली है। कंपनी अपनी पॉप्युलर एसयूवी का नया वर्जन लाने की तैयारी में है, जिसमें आपको मारुति सुजुकी जैसा माइलेज मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं स्कोडा काइलैक की। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसका सीएनजी वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसमें रेट्रो फिटेड या डीलर फिटेड सीएनजी किट ऑफर कर सकती है।
24 km/kg तक की फ्यूल इकॉनमी
कंपनी अब तक सीएनजी ऑफर करने से बच रही थी, लेकिन मार्केट में बढ़ती मांग को देखते हुए स्कोडा को सीएनजी के बारे में सोचना पड़ रहा है। सीएनजी किट का इस्तेमाल 1.0-लीटर TSI इंजन में किया जाएगा। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ग्राहकों को थोड़ी कम लगती है। सीएनजी का ऑप्शन इस समस्या को दूर कर सकता है। एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए इसके मौजूदा पावर फिगर्स (115 bhp और 178 Nm) को भी कम किया जा सकता है। उम्मीद है कि काइलैक का सीएनजी वर्जन 22-24 km/kg की फ्यूल इकॉनमी ऑफर करेगा।
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सीएनजी काइलैक में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन
सीएनजी मॉडल में टॉर्क-कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलना काफी कम देखा जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि अभी के लिए कंपनी सीएनजी काइलैक में सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही देगी। काइलैक में सिंगल सीएनजी टैंक होने की उम्मीद है। टैंक लगने से बूट स्पेस काफी कम हो जाएगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले ज्यादातर इक्विपमेंट मिल सकते हैं। इसके लुक में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।
इतनी हो सकती है कीमत
सीएनजी किट की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के मुकाबले 75 हजार रुपये से 90 हजार रुपये ज्यादा हो सकती है। काइलैक सीएनजी की कीमत 8.99 लाख से 15.50 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच हो सकती है। यह कीमत फ्रॉन्क्स, नेक्सॉन और ब्रेजा के सीएनजी वर्जन को टक्कर देने के लिए काफी अग्रेसिव हो सकती है। काइलैक सीएनजी को कंपनी 2027 के बीच या आखिर तक लॉन्च कर सकती है।
काइलैक स्पोर्टलाइन (8AT) की भी जल्द हो सकती है एंट्री
कंपनी इस एसयूवी का एक स्पोर्टी वेरिएंट 'स्पोर्टलाइन' लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें वही 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा रहेगा जो 113 हॉर्सपावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, इस अपडेट के साथ ट्रांसमिशन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा मॉडल में मौजूद 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को कंपनी नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से रिप्लेस कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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