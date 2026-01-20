Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Skoda Kylaq New Variants Launched at Rs 8.25 lakh, check all details
₹8.25 लाख में आया इस सेफेस्ट SUV का नया वैरिएंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ समेत मिलेंगे कई गजब फीचर्स

₹8.25 लाख में आया इस सेफेस्ट SUV का नया वैरिएंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ समेत मिलेंगे कई गजब फीचर्स

संक्षेप:

स्कोडा (Skoda) ने कायलाक (Kylaq) का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 8.25 लाख रखी है। ग्राहक अब इसको क्लासिक+, सिग्नेचर+ और प्रिस्टीज+ वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

Jan 20, 2026 04:15 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट की भव्य लॉन्च इवेंट के दौरान अपनी कॉम्पैक्ट SUV कायलाक (Kylaq) के लिए नए वैरिएंट्स का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कायलाक (Kylaq) की वैरिएंट लाइन-अप को और मजबूत करते हुए क्लासिक+ (Classic+), सिग्नेचर+ (Signature+) और प्रिस्टीज+ (Prestige+) नाम के तीन नए ट्रिम्स पेश किए हैं। इन नए वैरिएंट्स का मकसद ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स और ज्यादा विकल्प देना है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:DDLJ स्टाइल में नई स्कोडा कुशाक का नया टीजर रिलीज, डिजाइन से उठ गया पर्दा

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 39.99 - 45.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q3

Audi Q3

₹ 43.07 - 52.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X1

BMW X1

₹ 50.6 - 52.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

₹ 48.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 33.65 - 48.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सभी नए वैरिएंट्स में MT और AT का विकल्प

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) के तीनों नए वैरिएंट्स मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (AT) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि अब कायलाक (Kylaq) में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ज्यादा किफायती हो गया है, जिससे यह कार ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी।

कीमत 8.25 लाख से शुरू

कीमत की बात करें तो स्कोडा कायलाक क्लासिक+ MT (Skoda Kylaq Classic+ MT) की कीमत 8.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और क्लासिक+ AT (Classic+ AT) के लिए 9.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

क्लासिक + AT (Classic+ AT) अब कायलाक (Kylaq) का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वैरिएंट बन गया है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो इसे एक काफी आकर्षक डील बनाता है।

कीमत क्या है?

सिग्नेचर+ (Signature+) और प्रिस्टीज+ (Prestige+) वैरिएंट की कीमतों की बात करें तो सिग्नेचर+ MT (Signature+ MT) की कीमत 10.77 लाख रुपये है। वहीं, सिग्नेचर+ AT (Signature+ AT) की कीमत 11.77 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा प्रिस्टीज+ MT (Prestige+ MT) की कीमत 11.99 लाख रुपये है और प्रिस्टीज+ AT (Prestige+ AT) की कीमत 12.99 लाख रुपये है।

प्रिस्टीज+ (Prestige+) अब कायलाक (Kylaq) का टॉप-स्पेक वैरिएंट है, जिसमें आने वाले समय में और भी प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

इन वैरिएंट्स में क्या-क्या नया मिलेगा?

क्लासिक+ (Classic+) वैरिएंट में पहली बार बेस ट्रिम के लिए प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें 16-इंच अलॉय व्हील, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, रेन-सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं। ये सभी फीचर्स आमतौर पर ऊंचे वैरिएंट्स में ही देखने को मिलते हैं।

सिग्नेचर+ (Signature+) वैरिएंट में टॉप वैरिएंट से कुछ फीचर्स नीचे लाए गए हैं, जैसे कि इसमें रियर वॉशर और वाइपर और ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। प्रिस्टीज+ (Prestige+) वैरिएंट में इससे भी ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल उनकी पूरी जानकारी साझा नहीं की है।

आने वाला है कायलाक स्पोर्टलाइन वैरिएंट

स्कोडा (Skoda) ने यह भी कन्फर्म किया है कि भविष्य में कायलाक स्पोर्टलाइन (Kylaq Sportline) वैरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फेस्टिव सीजन के आसपास आएगा और इसमें ज्यादा स्पोर्टी लुक, अलग इंटीरियर थीम और एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट

स्कोडा के लिए गेमचेंजर बनी कायलाक

कायलाक (Kylaq) ने स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। दिसंबर 2025 में कायलाक (Kylaq) की 3,668 यूनिट्स बिकीं, जो स्कोडा (Skoda) की कुल बिक्री का करीब 66% हिस्सा थीं। इससे साफ है कि यह SUV ब्रांड की सबसे बड़ी सेल्स ड्राइवर बन चुकी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।