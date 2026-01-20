₹8.25 लाख में आया इस सेफेस्ट SUV का नया वैरिएंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ समेत मिलेंगे कई गजब फीचर्स

संक्षेप: स्कोडा (Skoda) ने कायलाक (Kylaq) का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 8.25 लाख रखी है। ग्राहक अब इसको क्लासिक+, सिग्नेचर+ और प्रिस्टीज+ वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

Jan 20, 2026 04:15 pm IST

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट की भव्य लॉन्च इवेंट के दौरान अपनी कॉम्पैक्ट SUV कायलाक (Kylaq) के लिए नए वैरिएंट्स का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कायलाक (Kylaq) की वैरिएंट लाइन-अप को और मजबूत करते हुए क्लासिक+ (Classic+), सिग्नेचर+ (Signature+) और प्रिस्टीज+ (Prestige+) नाम के तीन नए ट्रिम्स पेश किए हैं। इन नए वैरिएंट्स का मकसद ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स और ज्यादा विकल्प देना है।

सभी नए वैरिएंट्स में MT और AT का विकल्प

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) के तीनों नए वैरिएंट्स मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (AT) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि अब कायलाक (Kylaq) में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ज्यादा किफायती हो गया है, जिससे यह कार ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी।

कीमत 8.25 लाख से शुरू

कीमत की बात करें तो स्कोडा कायलाक क्लासिक+ MT (Skoda Kylaq Classic+ MT) की कीमत 8.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और क्लासिक+ AT (Classic+ AT) के लिए 9.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

क्लासिक + AT (Classic+ AT) अब कायलाक (Kylaq) का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वैरिएंट बन गया है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो इसे एक काफी आकर्षक डील बनाता है।

कीमत क्या है?

सिग्नेचर+ (Signature+) और प्रिस्टीज+ (Prestige+) वैरिएंट की कीमतों की बात करें तो सिग्नेचर+ MT (Signature+ MT) की कीमत 10.77 लाख रुपये है। वहीं, सिग्नेचर+ AT (Signature+ AT) की कीमत 11.77 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा प्रिस्टीज+ MT (Prestige+ MT) की कीमत 11.99 लाख रुपये है और प्रिस्टीज+ AT (Prestige+ AT) की कीमत 12.99 लाख रुपये है।

प्रिस्टीज+ (Prestige+) अब कायलाक (Kylaq) का टॉप-स्पेक वैरिएंट है, जिसमें आने वाले समय में और भी प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

इन वैरिएंट्स में क्या-क्या नया मिलेगा?

क्लासिक+ (Classic+) वैरिएंट में पहली बार बेस ट्रिम के लिए प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें 16-इंच अलॉय व्हील, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, रेन-सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं। ये सभी फीचर्स आमतौर पर ऊंचे वैरिएंट्स में ही देखने को मिलते हैं।

सिग्नेचर+ (Signature+) वैरिएंट में टॉप वैरिएंट से कुछ फीचर्स नीचे लाए गए हैं, जैसे कि इसमें रियर वॉशर और वाइपर और ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। प्रिस्टीज+ (Prestige+) वैरिएंट में इससे भी ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल उनकी पूरी जानकारी साझा नहीं की है।

आने वाला है कायलाक स्पोर्टलाइन वैरिएंट

स्कोडा (Skoda) ने यह भी कन्फर्म किया है कि भविष्य में कायलाक स्पोर्टलाइन (Kylaq Sportline) वैरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फेस्टिव सीजन के आसपास आएगा और इसमें ज्यादा स्पोर्टी लुक, अलग इंटीरियर थीम और एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिल सकते हैं।

स्कोडा के लिए गेमचेंजर बनी कायलाक