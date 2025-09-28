Skoda Kylaq Leads Sales Charge in India, check all details रिकॉर्ड! ₹7.54 लाख की इस बजट SUV ने देश में मचाया धमाल, धकाधक 30,000 यूनिट सेल; सेफ्टी में नहीं इसका कोई तोड़, Auto Hindi News - Hindustan
रिकॉर्ड! ₹7.54 लाख की इस बजट SUV ने देश में मचाया धमाल, धकाधक 30,000 यूनिट सेल; सेफ्टी में नहीं इसका कोई तोड़

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) ने लॉन्चिंग के बाद से अब तक 30,000 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक स्कोडा ने कुल 46,000 कारें बेचीं, जिनमें से अकेले 65% बिक्री कायलाक (Kylaq) से आई।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:12 PM
भारत के ऑटो सेक्टर में स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) एक नई कहानी लिख रही है। 2024 के आखिरी में लॉन्च हुई इस कार ने अब तक 30,000 यूनिट्स की बिक्री कर कंपनी के लिए बड़ी सफलता हासिल की है। जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक स्कोडा ने कुल 46,000 कारें बेचीं, जिनमें से अकेले 65% बिक्री कायलाक (Kylaq) की रही।

स्कोडा का मास्टरस्ट्रोक – 10 लाख से नीचे की कार

स्कोडा कायलाक (Kylaq) को कंपनी ने शुरू से ही वॉल्यूम स्पिनर बनाने की योजना बनाई थी। स्कोडा ने कई सालों बाद फिर से 10 लाख से नीचे के सेगमेंट में एंट्री की है। पहले फेबिया (Fabia) बंद होने के बाद इस प्राइस रेंज में स्कोडा की कोई मौजूदगी नहीं थी। कायलाक (Kylaq) ने न सिर्फ नए कस्टमर्स को आकर्षित किया, बल्कि उन लोगों को भी लुभाया जो पहले कभी स्कोडा खरीदने की सोचते तक नहीं थे।

स्कोडा कायलाक की नई कीमतें

स्कोडा कायलाक की नई कीमतें
1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
ClassicRs. 8,25,000-Rs. 70,349Rs. 7,54,651-8.53%
SignatureRs. 9,85,000-Rs. 85,100Rs. 8,99,900-8.64%
Signature PlusRs. 11,30,000-Rs. 96,357Rs. 10,33,643-8.53%
PrestigeRs. 12,94,000-Rs. 1,10,341Rs. 11,83,659-8.53%
1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
SignatureRs. 10,95,000-Rs. 95,100Rs. 9,99,900-8.68%
Signature PlusRs. 12,40,000-Rs. 1,05,736Rs. 11,34,264-8.53%
PrestigeRs. 13,99,000-Rs. 1,19,295Rs. 12,79,705-8.53%

क्या आने वाला है CNG वर्जन?

कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वह कायलाक (Kylaq) का CNG वर्जन भी लाने पर विचार कर रही है। हालांकि, लॉन्च की डेट अभी तय नहीं है, लेकिन अगर यह वर्जन आता है, तो फ्यूल इफिशियंसी और कम रनिंग कॉस्ट की वजह से यह कार और ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेजी

स्कोडा ने 310 टचपॉइंट्स तक अपनी पकड़ बना ली है और इनमें से 65% नई डीलरशिप्स टियर-2 और टियर-3 शहरों में खोली गई हैं। यानी अब छोटे शहरों के ग्राहकों को भी स्कोडा की कारें आसानी से मिल सकेंगी।

स्पेशल एडिशन भी लॉन्च

ग्राहकों की बढ़ती डिमांड देखते हुए स्कोडा पहले ही कायलाक (Kylaq) का स्पेशल एडिशन मार्केट में उतार चुकी है। यह कदम साफ दिखाता है कि कंपनी इस मॉडल को लंबे समय तक अपने सेल्स पिलर के रूप में देख रही है।

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) ने साबित कर दिया है कि सही प्राइसिंग और स्ट्रैटेजी से कंपनी भारतीय ग्राहकों का दिल जीत सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में CNG वर्ज़न और स्पेशल एडिशन स्कोडा की सेल्स को और कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं।

