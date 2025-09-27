भारतीय बाजार में बिक्री में सबसे आगे निकली ये SUV, कीमत सिर्फ ₹7.54 लाख; ग्राहकों के लिए इसका नाम ही काफी

इसे लॉन्च हुए अभी 9 महीने ही हुए हैं, लेकिन बिक्री के मामले में ये अपने सभी मॉडल पर भारी पड़ चुकी है। कंपनी ने इसे 7.89 लाख की कीमत पर लॉन्च किया था। स्कोडा की सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2024 के आखिर में लॉन्च होने के बाद से काइलक की 30,000 यूनिट बेचने में कामयाबी हासिल की है।

स्कोडा काइलक अब कंपनी के लिए रीढ की हड्डी बन चुकी है। इसे लॉन्च हुए अभी 9 महीने ही हुए हैं, लेकिन बिक्री के मामले में ये अपने सभी मॉडल पर भारी पड़ चुकी है। इसकी वजह से इसका सस्ता होना भी है। कंपनी ने इसे 7.89 लाख की कीमत पर लॉन्च किया था। स्कोडा की सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2024 के आखिर में लॉन्च होने के बाद से काइलक की 30,000 यूनिट बेचने में कामयाबी हासिल की है। जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच कंपनी ने कुल 46,000 कार बेचीं। इस दौरान काइलक का मार्केट शेयर 65% रहा। बता दें कि GST 2.0 ने इसे 1,19,295 रुपए सस्ता कर दिया है। वहीं, इसकी कीमत 8,25,000 रुपए से घटकर 7,54,651 रुपए हो गई है।

काइलक को शुरू से ही स्कोडा के लिए बिक्री बढ़ाने वाली कार माना जाता था, क्योंकि यह 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में कंपनी की वापसी भी है। पिछले दशक की शुरुआत में फेबिया के बंद होने के बाद से उनकी उपस्थिति नहीं थी। कंपनी ने खुलासा किया कि बिक्री बढ़ाने के अलावा, काइलक उन ग्राहकों को भी आकर्षित कर रही है जो छोटी कारों की तलाश में थे, लेकिन पहले कभी स्कोडा को अपने रडार पर नहीं रखा था। काइलक के लिए एक CNG-ऑपरेटेड मॉडल पर भी विचार कर रही है। स्कोडा को टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। उसने 310 टच पॉइंट्स तक विस्तार किया है।

स्कोडा काइलक के सभी वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स

इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स

इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स

इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।