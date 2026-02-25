Hindustan Hindi News
₹7.59 लाख की इस लोहालाट SUV पर आई बंपर छूट, अभी लेने पर सीधे ₹50,000 बचेंगे; मौका चूके तो बहुत पछताएंगे

Feb 25, 2026 04:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्कोडा अपनी कायलाक (MY2025 मॉडल) पर अधिकतम ₹50,000 तक की छूट दे रही है। वहीं, MY2026 मॉडल्स पर करीब ₹30,000 तक की बचत हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। 

अगर आप नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) अपनी पॉपुलर SUV स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर कर रही है। खास बात यह है कि यह ऑफर मॉडल ईयर के हिसाब से अलग-अलग है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कितना मिल रहा है डिस्काउंट?

डीलर सूत्रों के मुताबिक, MY2025 मॉडल्स पर अधिकतम ₹50,000 तक का बेनिफिट मिल रहा है। वहीं, MY2026 मॉडल्स पर करीब ₹30,000 तक की छूट मिल रही है। हालांकि, सटीक डिस्काउंट डीलरशिप और स्टॉक उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी शोरूम से जानकारी लेना जरूरी है।

कीमत कितनी है?

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.59 लाख है। वहीं, टॉप वैरिएंट की कीमत ₹12.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। SUV कुल 6 वैरिएंट्स क्लासिक (Classic), क्लासिक प्लस (Classic Plus), सिग्नेचर (Signature), सिग्नेचर प्लस (Signature Plus), प्रिस्टीज (Prestige) और प्रिस्टीज प्लस (Prestige Plus) में उपलब्ध है।

क्यों बन रही है ग्राहकों की पसंद?

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) को भारतीय बाजार में एक मजबूत कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पेश किया गया है। यह सेगमेंट में मौजूद लोकप्रिय मॉडलों, जैसे टाटा नेक्सन (Tata Nexon) को सीधी टक्कर देती है।

इसमें स्टाइलिश यूरोपियन डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स मिलता है, जो प्रतिस्पर्धी कीमत के साथ उपलब्ध है। इन सब वजहों से यह SUV तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

क्या खरीदने का ये है सही समय?

अगर आप MY2025 मॉडल लेने को तैयार हैं, तो ₹50,000 तक की छूट एक अच्छा डील साबित हो सकती है। वहीं, MY2026 मॉडल पर भी ₹30,000 का फायदा कम नहीं है। त्योहारी सीजन या स्टॉक क्लियरेंस के दौरान ऐसे ऑफर्स ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा बन सकते हैं।

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) पर मिल रहा डिस्काउंट इस सेगमेंट में इसे और आकर्षक बना रहा है। अगर आप स्टाइलिश और फीचर-लोडेड कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, तो यह ऑफर आपके बजट को राहत दे सकता है।

