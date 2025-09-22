ग्राहकों की पहली पसंद बन गई ये SUV, कंपनी के दूसरे 5 मॉडल छूटे पीछे; अकेले 62% मार्केट पर किया कब्जा

भारतीय ग्राहकों के बीच स्कोडा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बात करें तो एक बार फिर स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच स्कोडा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बात करें तो एक बार फिर स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि स्कोडा काइलाक को बीते महीने भारतीय मार्केट में कुल 3,099 खरीददार मिले। इस शानदार परफॉर्मेंस के दम पर स्कोडा काइलाक ने बीते महीने अकेले कंपनी की कुल बिक्री में 62.34 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 48% घट गई स्कोडा कुशाक की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने बीते महीने 10.16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,008 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 1,122 यूनिट था। जबकि बिक्री में तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में स्कोडा कुशाक रही। स्कोडा कुशाक ने इस दौरान 47.47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 789 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 1,502 यूनिट था।