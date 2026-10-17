Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ताबड़तोड़ बिकने वाली इस SUV पर आया ₹90,000 तक बचत का मौका, ऑफर 31 अक्टूबर तक वैलिड

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

स्कोडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग कार स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) पर भी 90,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है।

skoda kylaq discounts and benefit offers october 2026 up to rs 90000
स्कोडा काइलाक डिस्काउंट एंड ऑफर्स अक्टूबर 2026
Skoda Kylaq
केवल
10,000/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, स्कोडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग कार स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) पर भी इस दौरान 90,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक डीलर डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
MG Astor
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें

कुछ ऐसी दिखती है एसयूवी

स्कोडा काइलाक कंपनी की सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है। इसमें कंपनी की मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में स्प्लिट LED हेडलैंप, LED DRL और ब्लैक ग्रिल दी गई है। जबकि एसयूवी के साइड में स्क्वायर व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग मिलती है। जबकि पीछे T-शेप LED टेललैंप दिए गए हैं। टॉप वैरिएंट में 17-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

EMI केवल10,000/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.79 - 15.04 लाख

EMI केवल10,200/ माह
अपनी EMI जानें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.4 - 14.52 लाख

EMI केवल9,700/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 10.65 - 15.48 लाख

EMI केवल14,000/ माह
अपनी EMI जानें
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 8.55 - 14.11 लाख

EMI केवल11,200/ माह
अपनी EMI जानें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.41 - 14.47 लाख

EMI केवल9,700/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:भारत में लॉन्च हुई रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड, मिलेगा 29 KM का माइलेज

शानदार है एसयूवी का इंटीरियर

काइलाक में 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जिंग और वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, चुनिंदा वैरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दी गई है। बता दें कि एसयूवी में 446 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी से है लैस

स्कोडा काइलाक को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के अनुसार, इसका ARAI-सर्टिफाइड माइलेज मैनुअल में 19.68 kmpl और ऑटोमैटिक में 19.05 kmpl तक है।

ये भी पढ़ें:नए अवतार में आ रही टोयोटा फॉर्च्यूनर, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट

इतनी है एसयूवी की कीमत

काइलाक में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 115bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.59 लाख रुपये है।

ये भी पढ़ें:इस दिवाली SUV खरीदने वालों के लिए ये हैं 7 शानदार ऑप्शन

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़ताबड़तोड़ बिकने वाली इस SUV पर आया ₹90,000 तक बचत का मौका, ऑफर 31 अक्टूबर तक