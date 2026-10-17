ताबड़तोड़ बिकने वाली इस SUV पर आया ₹90,000 तक बचत का मौका, ऑफर 31 अक्टूबर तक वैलिड

स्कोडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग कार स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) पर भी 90,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है।

स्कोडा काइलाक डिस्काउंट एंड ऑफर्स अक्टूबर 2026

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अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, स्कोडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग कार स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) पर भी इस दौरान 90,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक डीलर डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी दिखती है एसयूवी स्कोडा काइलाक कंपनी की सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है। इसमें कंपनी की मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में स्प्लिट LED हेडलैंप, LED DRL और ब्लैक ग्रिल दी गई है। जबकि एसयूवी के साइड में स्क्वायर व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग मिलती है। जबकि पीछे T-शेप LED टेललैंप दिए गए हैं। टॉप वैरिएंट में 17-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं।

शानदार है एसयूवी का इंटीरियर काइलाक में 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जिंग और वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, चुनिंदा वैरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दी गई है। बता दें कि एसयूवी में 446 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी से है लैस स्कोडा काइलाक को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के अनुसार, इसका ARAI-सर्टिफाइड माइलेज मैनुअल में 19.68 kmpl और ऑटोमैटिक में 19.05 kmpl तक है।

इतनी है एसयूवी की कीमत काइलाक में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 115bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.59 लाख रुपये है।