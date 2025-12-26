कंपनी के लिए नंबर-1 बन चुकी ये SUV हो गई टैक्स फ्री, ₹1 लाख का मिल रहा फायदा; देखें प्राइस लिस्ट

संक्षेप: स्कोडा के लिए साल 2025 बेहद शानदार गुजरा है। इस साल कंपनी के पोर्टफोलियो में काइलक SUV शामिल हुई थी। इस एंट्री लेवल मॉडल ने देखते ही देखते बाजार में कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई। इसके पास कंपनी का लगभग 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है।

स्कोडा के लिए साल 2025 बेहद शानदार गुजरा है। इस साल कंपनी के पोर्टफोलियो में काइलक SUV शामिल हुई थी। इस एंट्री लेवल मॉडल ने देखते ही देखते बाजार में कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई। इसके पास कंपनी का लगभग 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। नए GST स्लैब से इसक कार की कीमत में कटौती हुई है। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, स्कोडा कायलक सिग्नेचर 1.0 TSI MT की CSD प्राइस 6.65 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर ये SUV नॉर्मल शोरूम पर करीब 1 रुप तक सस्ती मिल रही है।

स्कोडा कायलक की CSD एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट CSD प्राइस काइलक सिग्नेचर 1.0 TSI MT ₹8.09 लाख काइलक सिग्नेचर1.0 TSI AT ₹9.00 लाख काइलक प्रेस्टीज 1.0 TSI MT ₹10.76 लाख काइलक प्रेस्टीज 1.0 TSI AT ₹11.63 लाख

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।