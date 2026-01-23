Hindustan Hindi News
₹7.59 लाख की ये SUV कंपनी के लिए बन चुकी No-1, अब CNG के साथ हो रही तैयार; टेस्टिंग भी हो गई शुरू

संक्षेप:

Jan 23, 2026 08:11 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Skoda Kodiaqarrow

स्कोडा के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक SUV अब तक की सबसे सफल मॉडल बन चुकी है। काइलक की दम पर कंपनी ने भारतीय बाजार में बीते साल अपनी एंट्री के बाद से 25 साल की सबसे बड़ी सेल दर्ज की। वहीं, काइलक उसके लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल भी रहा। लॉन्च के बाद से ही काइलक हर महीने अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही है। ऐसे में अब कंपनी इसकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए एक नया कदम उठाने की तैयारा में है। दरअसल, कंपनी अब इस कॉम्पैक्ट SUV की CNG-पावर्ड वर्जन पर विचार कर रही है।

फिलहाल, काइलक सिर्फ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है। सूत्रों के अनुसार, उसी TSI मोटर को CNG सेटअप के साथ टेस्ट किया जा रहा है। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अपनाए गए तरीके की तरह, स्कोडा भी कंपनी-अप्रूव्ड रेट्रोफिट सॉल्यूशन चुन सकती है, जिसे स्टैंडर्ड व्हीकल कवरेज के अलावा वारंटी का भी सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि CNG कन्वर्जन में आम तौर पर होता है, पावर आउटपुट मौजूदा 114bhp के आंकड़े से कम होने की उम्मीद है। CNG वैरिएंट सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही पेश किया जा सकता है, ताकि लागत और कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल में रखा जा सके।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा ने चुपचाप से डीलर के पास पहुंचा दी न्यू थार, लेकिन लीक हो गए फोटोज

इस बीच, कंपनी काइलक रेंज का लगातार विस्तार कर रही है। इस कॉम्पैक्ट SUV को हाल ही में नए क्लासिक प्लस और प्रेस्टीज प्लस वैरिएंट मिले हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एक नया स्पोर्टलाइन वैरिएंट भी पाइपलाइन में है, जिसके Q3 CY 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्कोडा ने इस महीने की शुरुआत में कुशाक की कीमतों में बदलाव किया था। वैरिएंट के आधार पर कॉम्पैक्ट SUV की कीमतों में 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर को 12 महीने में 1.92 लाख लोगों ने खरीद डाला; 26Km माइलेज, 6 एयरबैग
स्कोडा काइलक नई कीमतें जनवरी 2026
1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
क्लासिकRs. 7,54,651Rs. 7,59,000Rs. 4,3490.58%
सिग्नेचरRs. 8,99,900Rs. 9,09,900Rs. 10,0001.11%
सिग्नेचर प्लसRs. 10,33,643Rs. 10,44,000Rs. 10,3571.00%
प्रेस्टीजRs. 11,83,659Rs. 11,99,000Rs. 15,3411.30%
1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
सिग्नेचरRs. 9,99,900Rs. 10,09,900Rs. 10,0001.00%
सिग्नेचर प्लसRs. 11,34,264Rs. 11,44,000Rs. 9,7360.86%
प्रेस्टीजRs. 12,79,705Rs. 12,99,000Rs. 19,2951.51%
Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

