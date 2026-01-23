₹7.59 लाख की ये SUV कंपनी के लिए बन चुकी No-1, अब CNG के साथ हो रही तैयार; टेस्टिंग भी हो गई शुरू
स्कोडा के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक SUV अब तक की सबसे सफल मॉडल बन चुकी है। काइलक की दम पर कंपनी ने भारतीय बाजार में बीते साल अपनी एंट्री के बाद से 25 साल की सबसे बड़ी सेल दर्ज की। वहीं, काइलक उसके लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल भी रहा।
स्कोडा के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक SUV अब तक की सबसे सफल मॉडल बन चुकी है। काइलक की दम पर कंपनी ने भारतीय बाजार में बीते साल अपनी एंट्री के बाद से 25 साल की सबसे बड़ी सेल दर्ज की। वहीं, काइलक उसके लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल भी रहा। लॉन्च के बाद से ही काइलक हर महीने अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही है। ऐसे में अब कंपनी इसकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए एक नया कदम उठाने की तैयारा में है। दरअसल, कंपनी अब इस कॉम्पैक्ट SUV की CNG-पावर्ड वर्जन पर विचार कर रही है।
फिलहाल, काइलक सिर्फ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है। सूत्रों के अनुसार, उसी TSI मोटर को CNG सेटअप के साथ टेस्ट किया जा रहा है। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अपनाए गए तरीके की तरह, स्कोडा भी कंपनी-अप्रूव्ड रेट्रोफिट सॉल्यूशन चुन सकती है, जिसे स्टैंडर्ड व्हीकल कवरेज के अलावा वारंटी का भी सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि CNG कन्वर्जन में आम तौर पर होता है, पावर आउटपुट मौजूदा 114bhp के आंकड़े से कम होने की उम्मीद है। CNG वैरिएंट सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही पेश किया जा सकता है, ताकि लागत और कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल में रखा जा सके।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Kodiaq
₹ 39.99 - 45.96 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.66 - 18.49 लाख
Skoda Octavia RS
₹ 49.99 लाख
इस बीच, कंपनी काइलक रेंज का लगातार विस्तार कर रही है। इस कॉम्पैक्ट SUV को हाल ही में नए क्लासिक प्लस और प्रेस्टीज प्लस वैरिएंट मिले हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एक नया स्पोर्टलाइन वैरिएंट भी पाइपलाइन में है, जिसके Q3 CY 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्कोडा ने इस महीने की शुरुआत में कुशाक की कीमतों में बदलाव किया था। वैरिएंट के आधार पर कॉम्पैक्ट SUV की कीमतों में 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है।
|स्कोडा काइलक नई कीमतें जनवरी 2026
|1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|क्लासिक
|Rs. 7,54,651
|Rs. 7,59,000
|Rs. 4,349
|0.58%
|सिग्नेचर
|Rs. 8,99,900
|Rs. 9,09,900
|Rs. 10,000
|1.11%
|सिग्नेचर प्लस
|Rs. 10,33,643
|Rs. 10,44,000
|Rs. 10,357
|1.00%
|प्रेस्टीज
|Rs. 11,83,659
|Rs. 11,99,000
|Rs. 15,341
|1.30%
|1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|सिग्नेचर
|Rs. 9,99,900
|Rs. 10,09,900
|Rs. 10,000
|1.00%
|सिग्नेचर प्लस
|Rs. 11,34,264
|Rs. 11,44,000
|Rs. 9,736
|0.86%
|प्रेस्टीज
|Rs. 12,79,705
|Rs. 12,99,000
|Rs. 19,295
|1.51%
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।