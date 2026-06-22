क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस को छोड़ 1 लाख लोगों ने खरीद डाली ये SUV; इस महीने ₹3 लाख सस्ते में मिल रही

यह MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड चेक कार मैन्युफैक्चरर का पहला प्रोडक्शन मॉडल है, जो भारत के लिए स्कोडा द्वारा अनुकूलित एक MQB वर्जन है और भारत में अन्य वोक्सवैगन ग्रुप मॉडल पर उपयोग किया जाता है।

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स्कोडा ऑटो इंडिया को काइकल ने भारतीय बाजार में ऑक्सीजन देने का काम किया है। काइलक लॉन्च होने के बाद हर महीने कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन रही है। साथ ही, वो देश के अंदर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल भी बन गया है। इस बीच कंपनी के लिए एक अच्छी खबर कुशाक भी लेकर आई है। दरअसल, देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में कुशाक ने लॉन्च के बाद से 100,000 यूनिट की सेल का माइलस्टोन पार कर लिया है। 28 जून, 2021 को लॉन्च होने के बाद से इस मुकाम को हासिल करने में उसने 5 साल का वक्त लिया। मई 2026 के आखिर तक इसकी सेल 100,838 यूनिट पर रही। कंपनी ने 4,632 यूनिट को एक्सपोर्ट भी किया।

कुशाक, जो स्कोडा के हैवी लोकलाइज्ड और कॉस्ट-कॉम्पटेटिव प्रोडक्ट के 'इंडिया 2.0' प्रोग्राम से आने वाला पहला मॉडल था। खास तौर से भारत के लिए डेवलप किया गया था। यह MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड चेक कार मैन्युफैक्चरर का पहला प्रोडक्शन मॉडल है, जो भारत के लिए स्कोडा द्वारा अनुकूलित एक MQB वर्जन है और भारत में अन्य वोक्सवैगन ग्रुप मॉडल पर उपयोग किया जाता है। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस और टाटा सिएरा जैसे मॉडल से होता है।

स्कोडा कुशाक की भारत में सेल 28 जून, 2021 (लॉन्च) से 21 मार्च, 2026 तक फेसियल यूनिट चेंज % स्कोडा UV सेल्स स्कोडा शेयर FY2022 21,427 - 21,852 98.05% FY2023 25,300 18% 27,005 93.68% FY2024 23,396 -7.53% 25,283 92.53% FY2025 17,363 -26% 29,231 59.39% FY2026 191 -41% 61,073 16.68% FY2027* 3,161 121% 10,955 28.85% टोटल 1,00,838 डाटा: SIAM* अप्रैल-मई 2026

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कुशाक फेसलिफ्ट में 1.5 TSI इंजन मिलता है, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। ARAI के अनुसार, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 18.72 kmpl है। स्कोडा कुशाक के सभी वैरिएंट को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इनमें 40 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स में 6 एयरबैग, LED हेडलैंप और टेललैंप, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और क्लाइमेट्रॉनिक ऑटो AC शामिल हैं।

क्लासिक वैरिएंट में रेन-सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर और 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हाई ट्रिम्स में वर्चुअल कॉकपिट, पैनोरमिक सनरूफ और पिछली सीट पर मसाजर भी मिलते हैं। ये 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं, जिनमें तीन नए शेड्स शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे और चेरी रेड शामिल किए गए हैं। स्कोडा फेसलिफ्ट के साथ 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ 4 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 2 साल या 30,000 किलोमीटर तक चार लेबर-फ्री सर्विस मिलती हैं।

सेफ्टी की बात करें तो, लेवल 2 ADAS दिया गया है। इसेक ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। स्कोडा के पुराने ब्रांड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने पहले कहा था, "ADAS 2.0 के बारे में हम को पूरे [MQB A0-IN] प्लेटफॉर्म (जो कुशाक का भी हिस्सा है) पर फेसलिफ्ट के साथ स्टेप-बाय-स्टेप लाएंगे।" जानकारी के लिए, ज्यादातर सेगमेंट कॉम्पिटिटर पहले से ही ADAS सूट देते हैं, जिसमें नई टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, MG एस्टर वगैरह शामिल हैं।