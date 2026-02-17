Hindustan Hindi News
स्कोडा की कारों को खरीदने का सबसे शानदार मौका, 3.5 लाख रुपये से ज्यादा तक का डिस्काउंट

Feb 17, 2026 05:16 pm IST
जर्मन ऑटोमेकर स्कोडा अपनी कुशाक, स्लाविया, कायलाक और कोडिएक पर यह ऑफर दे रही है। कंपनी की कारों पर 3.5 लाख रुपये से ज्यादा तक की छूट दी जा रही है। आइए जानते हैं स्कोडा की कौनसी कार पर क्या डील दी जा रही है।

जर्मन कार चलाना चाहते हैं, तो स्कोडा (Skoda) का धमाकेदार सेल प्रोमोशन ऑफर आपके लिए ही है। एनडीटीवी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन ऑटोमेकर स्कोडा अपनी कुशाक, स्लाविया, कायलाक और कोडिएक पर यह ऑफर दे रही है। इस महीने के ऑफर्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि इनमें केवल नाममात्र की छूट के बजाय बड़े कैश डिस्काउंट के साथ-साथ कॉर्पोरेट, लॉयल्टी और एक्सचेंज बेनिफिट भी शामिल हों। कंपनी की कारों पर 3.5 लाख रुपये से ज्यादा तक की छूट दी जा रही है। बेनिफिट्स स्टॉक की उम्र (एज) के अनुसार अलग-अलग हैं। जैसे कि MY25 स्टॉक पर नए MY26 मॉडल के मुकाबले ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह जरूर ध्यान रखें कि ये छूट और ऑफर शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। फिलहाल आइए जानते हैं स्कोडा की कौनसी कार पर क्या डील दी जा रही है।

स्कोडा स्लाविया

स्लाविया के ऑफर मॉडल वर्ष के अनुसार अलग-अलग हैं। MY25 वेरिएंट पर 1.5 लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 75,000 रुपये तक का डीलर सपोर्ट, 50 हजार रुपये के कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट और 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। MY26 मॉडल लॉयल्टी और एक्सचेंज इन्सेंटिव्स पर फोकस करते हैं। इन पर कैश डिस्काउंट कम कर दिया गया है, जो स्कोडा के रेसिड्यूल वैल्यू को बनाए रखने की कोशिश को दिखाता है। स्लाविया में पहले की तरह ही 1.0 TSI और 1.5 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन उपलब्ध हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आते हैं।

स्कोडा कुशाक

MY26 कुशाक के बायर्स को कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट्स और एक्सचेंज बोनस का मिक्स बेनिफिट मिल सकता है, जो कुल मिलाकर 1.20 लाख रुपये तक हो सकता है। हालांकि, MY25 मॉडल पर इससे भी अधिक बचत का मौका है। रिपोर्ट के अनुसार मैनुअल वेरिएंट पर 2 लाख रुपये तक और ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 1.80 लाख रुपये तक का डिस्काउंट पाया जा सकता है।

स्कोडा काइलाक

कॉम्पैक्ट एसयूवी कायलाक पर फरवरी के ऑफर्स के तहत MY25 मॉडल पर 30 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक के कैश सपोर्ट के साथ-साथ 10 हजार रुपये का कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट दिया जा रहा है। साथ ही इस पर 10 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। MY26 वेरिएंट पर कैश सपोर्ट कम कर दिया गया है, लेकिन लॉयल्टी और एक्सचेंज बोनस अभी भी बरकार है।

स्कोडा कोडियाक

फरवरी 2026 ऑफर्स के तहत MY25 मॉडल पर भारी छूट मिल रही है, जिसमें डीलर सपोर्ट के तहत 3.5 लाख रुपये तक की छूट, कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट में 1 लाख रुपये और एक्सचेंज बोनस के तहत 50 हजार रुपये तक का फायदा शामिल है। वहीं, MY26 वेरिएंट पर कम कैश डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन लॉयल्टी और एक्सचेंज ऑफर लाइव। कोडियाक में 2.0 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन है, जो डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-वील ड्राइव के साथ आता है।

