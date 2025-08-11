skoda kushaq slavia kylaq black edition teaser released before launch ब्लैक थीम में आ रही स्कोडा काइलाक, स्लाविया और कुशाक, लॉन्च से पहले जारी हुआ टीजर; इस दिन होगी एंट्री, Auto Hindi News - Hindustan
ब्लैक थीम में आ रही स्कोडा काइलाक, स्लाविया और कुशाक, लॉन्च से पहले जारी हुआ टीजर; इस दिन होगी एंट्री

दिग्गज कार निर्माता स्कोडा (Skoda) भी ब्लैक थीम ट्रेंड में उतर चुकी है। इसी क्रम में कंपनी ने अपने तीन पॉपुलर मॉडल काइलाक, स्लाविया और कुशाक के ब्लैक एडिशन का टीजर जारी कर दिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 12:07 PM
भारतीय ऑटो मार्केट में ब्लैक थीम का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए अब दिग्गज कार निर्माता स्कोडा (Skoda) भी इस ट्रेंड में उतर चुकी है। इसी क्रम में कंपनी ने अपने तीन पॉपुलर मॉडल काइलाक, स्लाविया और कुशाक के ब्लैक एडिशन का टीजर जारी कर दिया है। बता दें कि ये तीनों ब्लैक थीम मॉडल आगामी 11 अगस्त, 2025 को लॉन्च होंगे। एचटी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, इन कारों में ग्राहकों को दमदार लुक, स्पोर्टी डिटेलिंग और प्रीमियम फिनिशिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

बाहर से ऐसी दिखेगी कार

टीजर में तीनों गाड़ियां एकदम ग्लॉसी ब्लैक कलर में नजर आ रही हैं जिसमें ग्रिल, अलॉय व्हील्स और बैज को ब्लैक आउट किया गया है। साथ ही स्पोर्टी टच देने के लिए रेड ब्रेक कैलीपर्स और डोर ट्रिम्स भी दिए गए हैं। ब्लैक एडिशन का फोकस सिर्फ डिजाइन और स्टाइल पर है। हालांकि, इंजन और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रहेगा।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो कुशाक और स्लाविय में 1.0-लीटर 3-सिलेंडर TSI इंजन (6-स्पीड मैनुअल/ऑटोमैटिक) और 1.5-लीटर 4-सिलेंडर TSI इंजन (6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड DSG) का विकल्प मिलता है। वहीं, काइलाक में सिर्फ 1.0-लीटर TSI इंजन दिया गया है।

क्या कहते हैं ऑटो एक्सपर्ट्स

ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में ब्लैक-थीम वाली गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए स्कोडा ने यह एडिशन पेश किया है। बता दें कि हुंडई, टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। स्कोडा का मकसद भी अपने मॉडल्स में ताजगी लाना और ग्राहकों को एक नया विजुअल एक्सपीरियंस देना है।

