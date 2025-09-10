नए GST ने ₹10.99 लाख की इस SUV को बना दिया इतना सस्ता, अब ग्राहकों में मचेगी खरीदने की लूट!

सरकार का नया GST 2.0 इसी महीने 22 सितंबर से लागू होने वाला है। इसका असर देश में बिकने वाली हर छोटी-बड़ी कारों पर होगा। ऐसे में अब स्कोडा की कुशाक SUV को खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। कंपनी ने बताया कि अब इस कार पर ग्राहकों को वैरिएंट के हिसाब से 65,828 रुपए तक का फायदा होगा।

स्कोडा ने न्यू GST 2.0 के बाद ग्राहकों के होने वाले फायदे की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल, सरकार का नया GST 2.0 इसी महीने 22 सितंबर से लागू होने वाला है। इसका असर देश में बिकने वाली हर छोटी-बड़ी कारों पर होगा। ऐसे में अब स्कोडा की कुशाक SUV को खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। कंपनी ने बताया कि अब इस कार पर ग्राहकों को वैरिएंट के हिसाब से 65,828 रुपए तक का फायदा होगा। पहले इस का पर कुल 45% टैक्स लग रहा था, जिसमें 28% GST और 17% सेस शामिल था। जबकि अब, सेस 00 और GST 40% कर दिया है। बता दें कि अभी इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए है।

स्कोडा कुशाक का इंजन और फीचर्स स्कोडा कुशाक में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसमें मिलने वाला 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 150bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करने में कैपेबल है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन भी मिलता है।

स्कोडा कुशाक में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 10-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, क्रूज कंट्रोल, और छह एयरबैग शामिल हैं. इसमें LED हेडलैंप, सनरूफ, वायरलेस चार्जर, और विभिन्न प्रैक्टिकल इंटीरियर फीचर्स जैसे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलता है।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और 3.5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया है।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।