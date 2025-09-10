Skoda Kushaq Rs 65,828 GST 2.0 Benefits नए GST ने ₹10.99 लाख की इस SUV को बना दिया इतना सस्ता, अब ग्राहकों में मचेगी खरीदने की लूट!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Skoda Kushaq Rs 65,828 GST 2.0 Benefits

नए GST ने ₹10.99 लाख की इस SUV को बना दिया इतना सस्ता, अब ग्राहकों में मचेगी खरीदने की लूट!

सरकार का नया GST 2.0 इसी महीने 22 सितंबर से लागू होने वाला है। इसका असर देश में बिकने वाली हर छोटी-बड़ी कारों पर होगा। ऐसे में अब स्कोडा की कुशाक SUV को खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। कंपनी ने बताया कि अब इस कार पर ग्राहकों को वैरिएंट के हिसाब से 65,828 रुपए तक का फायदा होगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:11 PM
share Share
Follow Us on
नए GST ने ₹10.99 लाख की इस SUV को बना दिया इतना सस्ता, अब ग्राहकों में मचेगी खरीदने की लूट!
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Skoda Kushaqarrow

स्कोडा ने न्यू GST 2.0 के बाद ग्राहकों के होने वाले फायदे की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल, सरकार का नया GST 2.0 इसी महीने 22 सितंबर से लागू होने वाला है। इसका असर देश में बिकने वाली हर छोटी-बड़ी कारों पर होगा। ऐसे में अब स्कोडा की कुशाक SUV को खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। कंपनी ने बताया कि अब इस कार पर ग्राहकों को वैरिएंट के हिसाब से 65,828 रुपए तक का फायदा होगा। पहले इस का पर कुल 45% टैक्स लग रहा था, जिसमें 28% GST और 17% सेस शामिल था। जबकि अब, सेस 00 और GST 40% कर दिया है। बता दें कि अभी इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए है।

स्कोडा कुशाक का इंजन और फीचर्स

स्कोडा कुशाक में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसमें मिलने वाला 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 150bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करने में कैपेबल है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन भी मिलता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.99 - 19.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.25 - 23.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

₹ 11.8 - 19.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 9 - 17.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 10 - 19.52 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 11.34 - 20.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

स्कोडा कुशाक में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 10-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, क्रूज कंट्रोल, और छह एयरबैग शामिल हैं. इसमें LED हेडलैंप, सनरूफ, वायरलेस चार्जर, और विभिन्न प्रैक्टिकल इंटीरियर फीचर्स जैसे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:सेडान है तो क्या? क्रेटा, बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट से ज्यादा बिक रही ये कार

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और 3.5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया है।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:₹9.11 लाख की इस 7-सीटर ने क्रेटा, वैगनआर, डिजायर का दबदबा किया खत्म

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।