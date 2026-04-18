क्रेटा, सेल्टोस, विक्टोरिस, सिएरा की टेंशन बढ़ाएगी ये SUV; कंपनी दे रही पूरे ‌₹3 लाख का डिस्काउंट

Apr 18, 2026 01:41 pm IST

कंपनी इस महीने मिड बजट कुशाक SUV पर भी शानदार डिस्काउंट दे रहे हैं। इस महीने आप इस SUV को खरीदते हैं तब आपको 3 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। कुशाक के MY25 के आउटगोइंग मॉडल पर 2 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपए का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है।

स्कोडा ने अप्रैल 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने मिड बजट कुशाक SUV पर भी शानदार डिस्काउंट दे रहे हैं। इस महीने आप इस SUV को खरीदते हैं तब आपको 3 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। कुशाक के MY25 के आउटगोइंग मॉडल पर 2 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपए का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है। आउटगोइंग कुशाक की पिछली रिकॉर्ड की गई एक्स-शोरूम कीमत 10.61 लाख से 18.43 लाख रुपए के बीच थी।

इसके अलावा, कुशाक की शुरुआती MY26 यूनिस पर भी 1.05 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपए का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला फॉक्सवैगन टाइगुन, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा और रेनो डस्टर से होता है।

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कुशाक फेसलिफ्ट में 1.5 TSI इंजन मिलता है, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। ARAI के अनुसार, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 18.72 kmpl है। स्कोडा कुशाक के सभी वैरिएंट को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इनमें 40 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स में 6 एयरबैग, LED हेडलैंप और टेललैंप, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और क्लाइमेट्रॉनिक ऑटो AC शामिल हैं।

सेफ्टी की बात करें तो, लेवल 2 ADAS दिया गया है। स्कोडा के पुराने ब्रांड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने पहले कहा था, "ADAS 2.0 के बारे में हम को पूरे [MQB A0-IN] प्लेटफॉर्म (जो कुशाक का भी हिस्सा है) पर फेसलिफ्ट के साथ स्टेप-बाय-स्टेप लाएंगे।" जानकारी के लिए, ज्यादातर सेगमेंट कॉम्पिटिटर पहले से ही ADAS सूट देते हैं, जिसमें नई टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, MG एस्टर वगैरह शामिल हैं।

क्लासिक वैरिएंट में रेन-सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर और 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हाई ट्रिम्स में वर्चुअल कॉकपिट, पैनोरमिक सनरूफ और पिछली सीट पर मसाजर भी मिलते हैं। ये 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं, जिनमें तीन नए शेड्स शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे और चेरी रेड शामिल किए गए हैं। स्कोडा फेसलिफ्ट के साथ 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ 4 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 2 साल या 30,000 किलोमीटर तक चार लेबर-फ्री सर्विस मिलती हैं।