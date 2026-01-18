बढ़ गई इस लोहालाट कार की कीमत, सबसे महंगा हुआ ये वैरिएंट; यहां देखें फुल प्राइस लिस्ट
स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) अब महंगी हो गई है। कंपनी ने इस एसयूवी के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नए साल की शुरुआत के साथ ही कार बाजार में कीमतों का असर दिखने लगा है। इसी कड़ी में स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यह SUV सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) जैसे सेगमेंट लीडर को टक्कर देती है। आइए जरा विस्तार से इसके वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।
कितनी बढ़ी स्कोडा कुशाक की कीमत?
स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 4,897 रुपये से लेकर 6,862 रुपये तक की है, जो वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है। नई कीमतों के बाद अब स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) की एक्स-शोरूम कीमत 10.66 लाख से 18.49 लाख के बीच पहुंच गई है।
इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन
कीमत बढ़ने के बावजूद कुशाक (Kushaq) के इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। SUV में अब भी दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं। इसमें 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं। इसमें 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। दोनों ही इंजन अपनी दमदार परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग के लिए जाने जाते हैं।
नए साल में क्यों बढ़ रही कारों की कीमतें?
सिर्फ स्कोडा (Skoda) ही नहीं, बल्कि कई अन्य कार कंपनियों ने भी 2026 की शुरुआत में कीमतें बढ़ा दी हैं। इसकी मुख्य वजहें बढ़ती इनपुट कॉस्ट, महंगा रॉ मटेरियल, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक खर्च मानी जा रही है।
जल्द आएगी स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
इस बीच स्कोडा (Skoda) के फैंस के लिए अच्छी खबर भी है। कंपनी इसी महीने स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (Skoda Kushaq Facelift) से पर्दा उठाने वाली है। फेसलिफ्ट मॉडल में नए फीचर्स, अपडेटेड डिजाइन और कुछ टेक्नोलॉजी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
अगर आप स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब इसके लिए थोड़ी ज्यादा रकम चुकानी होगी। हालांकि, आने वाला फेसलिफ्ट वर्जन इस SUV को और ज्यादा आकर्षक बना सकता है। ऐसे में खरीदारी से पहले नए अपडेट्स का इंतजार करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
