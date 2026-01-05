₹10.61 लाख की इस SUV को खरीदने अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे, देखे सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप: स्कोडा ने अपनी मिड सेगमेंट की कुशाक SUV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने 1 जनवरी से इसकी कीमतें बढ़ा दी थीं। अब इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट सामने आ गई हैं। इस SUV को खरीदने के लिए अब मैक्सिमम 0.52% या फिर 6,862 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे।

स्कोडा ने अपनी मिड सेगमेंट की कुशाक SUV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने 1 जनवरी से इसकी कीमतें बढ़ा दी थीं। अब इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट सामने आ गई हैं। इस SUV को खरीदने के लिए अब मैक्सिमम 0.52% या फिर 6,862 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। पहले कुशाक के बेस वैरिएंट क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत 10,61,103 रुपए थी, जो अब 4,897 रुपए के इजाफे का सथ 10,66,000 रुपए हो गई है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

स्कोडा कुशाक नई कीमतें जनवरी 2026 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % क्लासिक Rs. 10,61,103 Rs. 10,66,000 Rs. 4,897 0.46% सिग्नेचर Rs. 14,37,655 Rs. 14,44,000 Rs. 6,345 0.44% स्पोर्टलाइन Rs. 14,52,138 Rs. 14,59,000 Rs. 6,862 0.47% मोंटे कार्लो Rs. 15,82,483 Rs. 15,88,000 Rs. 5,517 0.35% प्रेस्टीज Rs. 15,82,483 Rs. 15,88,000 Rs. 5,517 0.35% 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % ओनेक्स Rs. 13,12,138 Rs. 13,19,000 Rs. 6,862 0.52% सिग्नेचर Rs. 15,43,862 Rs. 15,49,000 Rs. 5,138 0.33% स्पोर्टलाइन Rs. 15,58,345 Rs. 15,64,000 Rs. 5,655 0.36% मोंटे कार्लो Rs. 16,88,690 Rs. 16,95,000 Rs. 6,310 0.37% प्रेस्टीज Rs. 16,88,690 Rs. 16,95,000 Rs. 6,310 0.37% 1.5L टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % स्पोर्टलाइन Rs. 17,12,828 Rs. 17,19,000 Rs. 6,172 0.36% मोंटे कार्लो Rs. 18,43,172 Rs. 18,49,000 Rs. 5,828 0.32% प्रेस्टीज Rs. 18,43,172 Rs. 18,49,000 Rs. 5,828 0.32%

कुशाक का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होगा कंपनी कुशाक फेसलिफ्ट को जनवरी 2026 के सेकंड हाफ में लॉन्च कर सकती है। पहली बार 2021 में पेश की गई हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस मिडसाइज SUV जैसी स्कोडा की इस कार को इस साल बड़े पैमाने पर रिफ्रेश किया जाना था, जैसा कि 2024 में बताया था। कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, फेसलिफ्टेड कुशाक में कुछ फीचर अपग्रेड और एक नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। 2026 स्कोडा SUV के इंटीरियर के बारे में डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आमतौर पर फेसलिफ्ट के साथ होता है, नए ट्रिम पीस और कलर ऑप्शन के साथ-साथ फीचर्स की लंबी लिस्ट की उम्मीद है।

इनमें से एक पैनोरमिक सनरूफ है जो हाल ही में एक टेस्ट म्यूल में दिखाया गया था। जून और नवंबर में देखे गए नए कुशाक टेस्ट म्यूल्स के आधार पर, आने वाली एसयूवी में थोड़े बदले हुए हेडलाइट्स और संभवतः बड़े फॉग लैंप यूनिट मिल सकते हैं। सामने की तरफ मूंछ जैसी ग्रिल में थोड़े पतले वर्टिकल स्लैट हो सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में नई स्कोडा कोडिएक की तरह एक कनेक्टेड DRL (डेटाइम रनिंग लैंप) सेटअप मिल सकता है। नीचे का एयर डैम मौजूदा कार की तुलना में ज्यादा चौकोर पैटर्न वाला हो सकता है।

प्रोफाइल में कोई क्लियार अंतर नहीं देखा गया, टेस्ट व्हीकल में मैट-ब्लैक-पेंटेड एलॉय व्हील्स का एक नया सेट था। इसमें 17-इंच; रूफ रेल्स, शार्क फिन जैसा एंटीना, पुल-टाइप डोर हैंडल और दरवाजों के नीचे और व्हील आर्च के ऊपर क्लैडिंग जैसे पार्ट्स पहले जैसे ही हो सकते हैं। पीछे की तरफ, टेल-लाइट्स पतली हो सकती हैं। बीच में ‘SKODA’ ब्रांड लेटरिंग के बजाय LED बार से ब्रिज भी हो सकती हैं।

सेफ्टी की बात करें तो, लेवल 2 ADAS कन्फर्म हो गया है। स्कोडा के पुराने ब्रांड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने पहले कहा था, "ADAS 2.0 के बारे में हम को पूरे [MQB A0-IN] प्लेटफॉर्म (जो कुशाक का भी हिस्सा है) पर फेसलिफ्ट के साथ स्टेप-बाय-स्टेप लाएंगे।" जानकारी के लिए, ज्यादातर सेगमेंट कॉम्पिटिटर पहले से ही ADAS सूट देते हैं, जिसमें नई टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, MG एस्टोर वगैरह शामिल हैं। एक 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ा जा सकता है।