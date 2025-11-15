अब इस SUV में मिलेगा पैनोरमिक सनरूफ, पुराने से इतना बदल गया नया मॉडल; सेफ्टी में जुड़े कमाल के फीचर्स
संक्षेप: स्कोडा इंडिया आने वाले दिनों में कुशाक SUV फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। हाल ही में इस SUV को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें एक अहम फीचर पैनोरमिक सनरूफ की मौजूदगी का खुलासा हुआ है।
स्कोडा इंडिया आने वाले दिनों में कुशाक SUV फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। हाल ही में इस SUV को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें एक अहम फीचर पैनोरमिक सनरूफ की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। कुशाक का ओवरऑल प्रोफाइल तो वही रहेगा, लेकिन स्कोडा इसके फ्रंट में थोड़े बदलाव करेगी और हेडलैंप और फॉग लैंप में थोड़ा बदलाव करेगी। ग्रिल पर एक LED DRLs एलिमेंट भी हो सकता है, जो हेडलैंप को जोड़ेगा। जैसा कि बड़ी कोडियाक में है। ग्रिल और एयरडैम में भी थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
इसमें नए ब्लैक-आउट एलॉय व्हील्स हो सकते हैं, जबकि पीछे की तरफ, फेसलिफ्टेड कुशाक में पतले टेललैंप होंगे और टेलगेट पर एक कनेक्टेड LED स्ट्रिप भी मिल सकती है। रियर बंपर में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। स्पाईशॉट्स से कुशाक फेसलिफ्ट के इंटीरियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन नए ट्रिम्स, मटीरियल और कलर्स और लंबी फीचर लिस्ट के मामले में इसमें थोड़े बदलाव की उम्मीद है। पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, कुशाक फेसलिफ्ट में लेवल 2 ADAS और एक 360-डिग्री कैमरा भी शामिल किया जाएगा।
फेसलिफ्टेड कुशाक में भी वही पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इसमें 115hp वाला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन या 150hp वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा। 115hp वाला पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होगा, जबकि 150hp वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। स्कोडा बाद में 115hp वाले इंजन के लिए 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हटाकर AISIN से लिए गए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का इस्तेमाल करेगी।
