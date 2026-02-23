इंतजार खत्म! पुणे प्लांट में शुरू हुआ नई Skoda Kushaq का प्रोडक्शन, जानिए कब शुरू होगी डिलीवरी
स्कोडा ने अपनी नई-नवेली एसयूवी कुशाक फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन पुणे के चाकन प्लांट में शुरू कर दिया है। साल 2026 के लिए स्कोडा के बड़े 'प्रोडक्ट मिशन' की यह पहली बड़ी शुरुआत है।
स्कोडा ने अपनी नई-नवेली एसयूवी कुशाक फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन पुणे के चाकन प्लांट में शुरू कर दिया है। साल 2026 के लिए स्कोडा के बड़े 'प्रोडक्ट मिशन' की यह पहली बड़ी शुरुआत है। 'मेक इन इंडिया' विजन को मजबूत करते हुए कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल को भारतीय सड़कों और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया है। कंपनी के अनुसार, इसकी डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू कर दी जाएगी। ग्राहकों को नई कुशाक में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं नई कुशाक के फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।
सेगमेंट में पहली बार 'मसाज' फीचर
नई कुशाक में सेगमेंट का पहला 'रियर सीट मसाज फंक्शन' दिया गया है। इसके अलावा, ग्राहकों की भारी डिमांड को देखते हुए अब इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी जोड़ दी गई है। यह केबिन को ज्यादा प्रीमियम और खुला-खुला अहसास देती है। इंटीरियर में हुए ये बदलाव इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले एक कदम आगे खड़ा करते हैं। हालांकि, स्कोडा ने इस बार भी कुशाक में ADAS फीचर्स न देने का फैसला किया है, जो शायद कुछ टेक-लवर्स को निराश कर सकता है।
सेफ्टी भी है दमदार
परफॉर्मेंस के मामले में स्कोडा ने एक बड़ा अपग्रेड दिया है। नई कुशाक अब 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ आएगी। इस नए गियरबॉक्स से न केवल ड्राइविंग ज्यादा स्मूथ होगी, बल्कि शहर के ट्रैफिक और हाईवे दोनों पर गाड़ी की रिफाइनमेंट पहले से बेहतर मिलेगी। सेफ्टी के लिए नई कुशाक में 40 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, इसने '5-स्टार ग्लोबल NCAP' रेटिंग को बरकरार रखा है।
ग्लोबल हब बनता भारत
स्कोडा के लिए भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बन चुका है। साल 2025 में कंपनी ने भारत में रिकॉर्ड 1.17 लाख गाड़ियां बेची थीं। इसमें पिछले साल लॉन्च हुई नई 'कायलाक' (Kylaq) का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अब स्लाविया, टाइगुन और वर्टस जैसे मॉडल्स के साथ नई कुशाक कंपनी की सेल्स को और ऊपर ले जाने के लिए तैयार है।
