इंतजार खत्म! पुणे प्लांट में शुरू हुआ नई Skoda Kushaq का प्रोडक्शन, जानिए कब शुरू होगी डिलीवरी

Feb 23, 2026 11:33 am IST

स्कोडा ने अपनी नई-नवेली एसयूवी कुशाक फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन पुणे के चाकन प्लांट में शुरू कर दिया है। साल 2026 के लिए स्कोडा के बड़े 'प्रोडक्ट मिशन' की यह पहली बड़ी शुरुआत है। 'मेक इन इंडिया' विजन को मजबूत करते हुए कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल को भारतीय सड़कों और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया है। कंपनी के अनुसार, इसकी डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू कर दी जाएगी। ग्राहकों को नई कुशाक में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं नई कुशाक के फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।

सेगमेंट में पहली बार 'मसाज' फीचर नई कुशाक में सेगमेंट का पहला 'रियर सीट मसाज फंक्शन' दिया गया है। इसके अलावा, ग्राहकों की भारी डिमांड को देखते हुए अब इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी जोड़ दी गई है। यह केबिन को ज्यादा प्रीमियम और खुला-खुला अहसास देती है। इंटीरियर में हुए ये बदलाव इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले एक कदम आगे खड़ा करते हैं। हालांकि, स्कोडा ने इस बार भी कुशाक में ADAS फीचर्स न देने का फैसला किया है, जो शायद कुछ टेक-लवर्स को निराश कर सकता है।

सेफ्टी भी है दमदार परफॉर्मेंस के मामले में स्कोडा ने एक बड़ा अपग्रेड दिया है। नई कुशाक अब 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ आएगी। इस नए गियरबॉक्स से न केवल ड्राइविंग ज्यादा स्मूथ होगी, बल्कि शहर के ट्रैफिक और हाईवे दोनों पर गाड़ी की रिफाइनमेंट पहले से बेहतर मिलेगी। सेफ्टी के लिए नई कुशाक में 40 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, इसने '5-स्टार ग्लोबल NCAP' रेटिंग को बरकरार रखा है।