लपक लो डील! 5-स्टार सेफ्टी वाली इस SUV पर आया ₹80,000 तक बचत का मौका, 31 अक्टूबर तक ऑफर

स्कोडा अपनी पॉपुलर एसयूवी कुशाक पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) पर अधिकतम 80,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

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फेस्टिव सीजन में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, स्कोडा अपनी पॉपुलर एसयूवी कुशाक पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) पर अधिकतम 80,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 30,000 रुपये डीलर डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्कोडा कुशाक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन स्कोडा कुशाक के डिजाइन की बात करें तो इसमें चौड़ी फ्रंट ग्रिल, LED हेडलैंप, LED DRL और मस्कुलर बंपर मिलता है। साइड में मजबूत बॉडी क्लैडिंग और अलॉय व्हील दिए गए हैं। जबकि पीछे LED टेललैंप SUV को आकर्षक लुक देते हैं। इसका केबिन प्रीमियम डिजाइन और आरामदायक सीटों के साथ आता है। भारतीय मार्केट में स्कोडा कुशाक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स एसयूवी में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और रियर सीट मसाज फंक्शन भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और अन्य सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन स्कोडा कुशाक में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन हैं। पहला 1.0-लीटर इंजन 115bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है। जबकि दूसरा 1.5-लीटर इंजन 150bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बता दें कि 1.0-लीटर इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। वहीं, 1.5-लीटर इंजन 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ आता है। ARAI के अनुसार, इसका माइलेज 18.72 से 19.66 kmpl तक है।