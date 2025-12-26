Hindustan Hindi News
Skoda Kushaq CSD Prices December 2025
1 जनवरी से पहले खरीदी ये SUV तो टैक्स के ₹1 लाख तक बच जाएंगे, यहां देखें सभी वैरिएंट की कीमतें

1 जनवरी से पहले खरीदी ये SUV तो टैक्स के ₹1 लाख तक बच जाएंगे, यहां देखें सभी वैरिएंट की कीमतें

संक्षेप:

इस साल के खत्म होने से पहले आप स्कोडा कुशाक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको CSD पर टैक्स कटौती का फायदा मिल सकता है। दरअसल, नए GST स्लैब से इस कार की कीमत में कटौती हुई है। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है।

Dec 26, 2025 06:09 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Skoda Kushaq Facelift

इस साल के खत्म होने से पहले आप स्कोडा कुशाक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको CSD पर टैक्स कटौती का फायदा मिल सकता है। दरअसल, नए GST स्लैब से इस कार की कीमत में कटौती हुई है। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, स्कोडा कुशाक सिग्नेचर 1.0 TSI MT की CSD प्राइस 13.08 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर ये SUV नॉर्मल शोरूम पर करीब 1 रुपए से ज्यादा के टैक्स की बचत हो रही है।

स्कोडा कुशाक की CSD एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटCSD प्राइस
कुशाक प्रेस्टीज 1.0 TSI MT₹13.08 लाख
कुशाक प्रेस्टीज1.0 TSI AT₹13.93 लाख
कुशाक प्रेस्टीज1.5 TSI MT₹14.05 लाख
कुशाक प्रेस्टीज 1.5 TSI AT₹15.16 लाख

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:1-स्टार मिला तो चर्चा में आई फ्रोंक्स, लेकिन ₹64 लाख की कार का भी हुआ ऐसा ही हाल

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट लाने की तैयारी

स्कोडा इंडिया अपनी मोस्ट अवेटेड कुशाक फेसलिफ्ट को जनवरी 2026 के सेकंड हाफ में लॉन्च कर सकती है। पहली बार 2021 में पेश की गई हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस मिडसाइज SUV जैसी स्कोडा की इस कार को इस साल बड़े पैमाने पर रिफ्रेश किया जाना था, जैसा कि 2024 में बताया था। कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, फेसलिफ्टेड कुशाक में कुछ फीचर अपग्रेड और एक नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। 2026 स्कोडा SUV के इंटीरियर के बारे में डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आमतौर पर फेसलिफ्ट के साथ होता है, नए ट्रिम पीस और कलर ऑप्शन के साथ-साथ फीचर्स की लंबी लिस्ट की उम्मीद है। इनमें से एक पैनोरमिक सनरूफ है जो हाल ही में एक टेस्ट म्यूल में दिखाया गया था।

जून और नवंबर में देखे गए नए कुशाक टेस्ट म्यूल्स के आधार पर, आने वाली एसयूवी में थोड़े बदले हुए हेडलाइट्स और संभवतः बड़े फॉग लैंप यूनिट मिल सकते हैं। सामने की तरफ मूंछ जैसी ग्रिल में थोड़े पतले वर्टिकल स्लैट हो सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में नई स्कोडा कोडिएक की तरह एक कनेक्टेड DRL (डेटाइम रनिंग लैंप) सेटअप मिल सकता है। नीचे का एयर डैम मौजूदा कार की तुलना में ज्यादा चौकोर पैटर्न वाला हो सकता है।

ये भी पढ़ें:कंपनी के लिए नंबर-1 बन चुकी ये SUV हो गई टैक्स फ्री, ₹1 लाख का मिल रहा फायदा

प्रोफाइल में कोई क्लियार अंतर नहीं देखा गया, टेस्ट व्हीकल में मैट-ब्लैक-पेंटेड एलॉय व्हील्स का एक नया सेट था। इसमें 17-इंच; रूफ रेल्स, शार्क फिन जैसा एंटीना, पुल-टाइप डोर हैंडल और दरवाजों के नीचे और व्हील आर्च के ऊपर क्लैडिंग जैसे पार्ट्स पहले जैसे ही हो सकते हैं। पीछे की तरफ, टेल-लाइट्स पतली हो सकती हैं। बीच में ‘SKODA’ ब्रांड लेटरिंग के बजाय LED बार से ब्रिज भी हो सकती हैं।

सेफ्टी की बात करें तो, लेवल 2 ADAS कन्फर्म हो गया है। स्कोडा के पुराने ब्रांड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने पहले कहा था, "ADAS 2.0 के बारे में हम को पूरे [MQB A0-IN] प्लेटफॉर्म (जो कुशाक का भी हिस्सा है) पर फेसलिफ्ट के साथ स्टेप-बाय-स्टेप लाएंगे।" जानकारी के लिए, ज्यादातर सेगमेंट कॉम्पिटिटर पहले से ही ADAS सूट देते हैं, जिसमें नई टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, MG एस्टोर वगैरह शामिल हैं। एक 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ा जा सकता है।

इसमें 115hp, 178Nm वाला डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन डुओ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल (6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) और 150hp, 250Nm वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक) फेसलिफ्ट के साथ मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। स्कोडा अगले साल के आखिर में 1.0 TSI की 6AT यूनिट (AQ 250) को बंद करने और लोकल 8AT (AQ 300) लाने का प्लान बना रही है। 8-स्पीड ट्रांसमिशन से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी।

