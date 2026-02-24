बुक कर ली क्या? शुरू होने वाली है नई Skoda Kushaq की डिलीवरी, पैनोरमिक सनरूफ और मसाज सीटें भी मिलेंगी

Feb 24, 2026 05:00 pm IST

स्कोडा इंडिया ने पुणे के चाकन प्लांट में अपनी नई अपडेटेड कुशाक (Kushaq) का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि मार्च के आखिरी हफ्ते से ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी।

स्कोडा इंडिया ने पुणे के चाकन प्लांट में अपनी नई अपडेटेड कुशाक (Kushaq) का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि यह मिड-साइज SUV अब और भी प्रीमियम और हाई-टेक हो गई है। कंपनी इसे मार्च के महीने में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च करेगी। अच्छी खबर यह है कि मार्च के आखिरी हफ्ते से ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। स्कोडा ने इस बार कुशाक को 'मॉडर्न सॉलिड' डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया है। इससे यह पहले के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न नजर आती है। इसमें नई ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स दिए गए हैं जो रात में काफी शानदार दिखते हैं।

मिलेगा पैनोरमिक सनरूफ नई कुशाक में ग्राहकों की सबसे बड़ी डिमांड को पूरा करते हुए 'पैनोरमिक सनरूफ' दिया गया है। इतना ही नहीं, अपनी कैटेगरी में पहली बार इसमें 'रियर-सीट मसाज फंक्शन' भी जोड़ा गया है, यानी अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को भी लग्जरी एहसास मिलेगा। डैशबोर्ड पर 10.1 इंच का टचस्क्रीन है जिसमें गूगल जेमिनी AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट दिया गया है। यह खास तौर पर इंडियन इंग्लिश लहजे को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीटें और एम्बिएंट लाइटिंग इसके केबिन को किसी महंगी लग्जरी कार जैसा बना देते हैं।

पावरट्रेन भी है दमदार पावरट्रेन की बात करें तो कंपनी ने 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स पेश किया है। यह ड्राइविंग को पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड बना देगा। वहीं, ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.5 लीटर का दमदार TSI इंजन पहले की तरह ही मौजूद है, जिसे 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। सेफ्टी में तो कुशाक पहले से ही 'किंग' रही है। इस बार भी इसे एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।