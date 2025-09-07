skoda kodiaq slavia and kushaq became cheaper by around 6 lakhs स्कोडा कोडियाक करीब 6 लाख तक सस्ती, कुशाक-स्लाविया पर भी जबरदस्त छूट; जानिए फैसले की वजह, Auto Hindi News - Hindustan
स्कोडा कोडियाक करीब 6 लाख तक सस्ती, कुशाक-स्लाविया पर भी जबरदस्त छूट; जानिए फैसले की वजह

दिग्गज कार निर्माता स्कोडा इंडिया ने इस फेस्टिव सीजन में जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी अपनी एसयूवी और सेडान कारों पर लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट दे रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 01:22 PM
नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, स्कोडा इंडिया ने इस फेस्टिव सीजन में जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी अपनी एसयूवी और सेडान कारों पर लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट दे रही है। असली मजा ये है कि जीएसटी दरों में कटौती 22 सितंबर से लागू होगी लेकिन स्कोडा ने ग्राहकों को इसका फायदा अभी से देना शुरू कर दिया है। मतलब 21 सितंबर तक गाड़ियां कम दाम में खरीदी जा सकती हैं।

करीब 6 लाख सस्ती हुई कोडियाक

ऑफर्स की बात करें तो स्कोडा कोडियाक पर 3.3 लाख रुपये तक जीएसटी का फायदा और 2.5 लाख रुपये तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलाकर कुल 5.8 लाख रुपये की बचत हो सकती है। इसी तरह स्कोडा कुशाक पर 66,000 रुपये जीएसटी फायदा और 2.5 लाख रुपये तक के ऑफ़र्स के साथ कुल 3.1 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

स्लाविया पर 1.80 लाख तक बचत

न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, स्कोडा स्लाविया खरीदने वालों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इस सेडान पर 63,000 रुपये तक जीएसटी कट और 1.2 लाख रुपये का फेस्टिव डिस्काउंट शामिल है। यानी कुल-बचत 1.8 लाख रुपये तक की होगी। साफ है कि स्कोडा ने हर मॉडल पर ऐसा ऑफ़र रखा है कि खरीदारों को तुरंत फैसला लेने का मन बन जाए।

कंपनी के भारत में 25 साल पूरे

कंपनी इंडिया में अपने 25 साल पूरे कर चुकी है और अब इस तरह के ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को ज्यादा करीब लाना चाहती है। कुशाक और स्लाविया कंपनी की सबसे पॉपुलर कारें हैं। जबकि कोडियाक लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में दमदार जगह बनाए हुए है। नवरात्रि और दिवाली से पहले ये ऑफर्स काफी सारे खरीदारों को खींचने वाले हैं।

