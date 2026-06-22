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शुरू हो गई Skoda की पावरफुल SUV की बुकिंग, केवल 50 यूनिट ही सेल करेगी कंपनी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Skoda Kodiaq RS की बुकिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है। यह एसयूवी लिमिटेड नंबर्स में इंडियन मार्केट में आएगी और इसकी केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

शुरू हो गई Skoda की पावरफुल SUV की बुकिंग, केवल 50 यूनिट ही सेल करेगी कंपनी
Skoda Kodiaq RS
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स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप थ्री-रो SUV कोडिएक के परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वेरिएंट - Kodiaq RS की बुकिंग ऑफिशियली शुरू कर दी है। यह एसयूवी लिमिटेड नंबर्स में इंडियन मार्केट में आएगी और इसकी केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी। अगर आप स्कोडा की पावरफुल एसयूवी को खरीदना चाहते हैं, तो 3 लाख रुपये का टोकन अमाउंट देकर आप इसे बुक कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतों का खुलासा किया जाएगा। Kodiaq RS को मौजूदा Kodiaq L&K वेरिएंट से ऊपर वाले सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। आइए डीटेल में जानते हैं कि स्कोडा की इस नई एसयूवी में क्या कुछ है खास।

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261bhp की पावर और 4x4 सिस्टम के साथ दमदार प्रदर्शन

कोडिएक RS की सबसे बड़ी खासियत इसका ज्यादा पावरफुकल इंजन है। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे खासतौर से हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है। यह इंजन 261bhp की मैक्सिमम पावर और 400Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, जो स्टैंडर्ड कोडिएक के मुकाबले अधिक है। इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (DCT) और स्कोडा के 4x4 ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ पेयर किया गया है। कंपनी के अनुसार कोडिएक RS केवल 6.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 231 kmph तक है।

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जबर्दस्त स्पोर्टी डिजाइन , 20-इंच के अलॉय व्हील्स

डिजाइन के मामले में भी स्कोडा कोडिएक RS को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। एसयूवी के फ्रंट ग्रिल, ORVMs, रूफ रेल्स और विंडो लाइन को ब्लैक-आउट फिनिश दिया गया है, जिससे इसका लुक ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी लगता है। इसके अलावा इसमें बड़े 20-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ब्रेक कैलिपर्स का कलर रेड है। कोडिएक RS चार एक्सटीरियर कलर ऑप्शन- स्टील ग्रे, वेल्वेट रेड, मैजिक ब्लैक और मून वाइट में आएगी।

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केबिन में मिलेगा RS का खास स्पोर्टी टच

स्कोडा ने अभी तक कोडिएक RS के केबिन की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें RS-स्पेसिफिक स्पोर्ट्स सीट्स, कई जगहों पर RS बैजिंग और ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम देखने को मिलेगी। यह स्पोर्टी केबिन थीम SUV के हाई-परफॉर्मेंस कैरेक्टर को और धांसू बनाने का काम करेगा। इसमें 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूल्ड और पावर्ड फ्रंट सीट्स के साथ आपको पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। इसके अलावा स्कोडा की मॉडर्न कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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