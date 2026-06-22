शुरू हो गई Skoda की पावरफुल SUV की बुकिंग, केवल 50 यूनिट ही सेल करेगी कंपनी

Skoda Kodiaq RS की बुकिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है। यह एसयूवी लिमिटेड नंबर्स में इंडियन मार्केट में आएगी और इसकी केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

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स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप थ्री-रो SUV कोडिएक के परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वेरिएंट - Kodiaq RS की बुकिंग ऑफिशियली शुरू कर दी है। यह एसयूवी लिमिटेड नंबर्स में इंडियन मार्केट में आएगी और इसकी केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी। अगर आप स्कोडा की पावरफुल एसयूवी को खरीदना चाहते हैं, तो 3 लाख रुपये का टोकन अमाउंट देकर आप इसे बुक कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतों का खुलासा किया जाएगा। Kodiaq RS को मौजूदा Kodiaq L&K वेरिएंट से ऊपर वाले सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। आइए डीटेल में जानते हैं कि स्कोडा की इस नई एसयूवी में क्या कुछ है खास।

261bhp की पावर और 4x4 सिस्टम के साथ दमदार प्रदर्शन कोडिएक RS की सबसे बड़ी खासियत इसका ज्यादा पावरफुकल इंजन है। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे खासतौर से हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है। यह इंजन 261bhp की मैक्सिमम पावर और 400Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, जो स्टैंडर्ड कोडिएक के मुकाबले अधिक है। इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (DCT) और स्कोडा के 4x4 ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ पेयर किया गया है। कंपनी के अनुसार कोडिएक RS केवल 6.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 231 kmph तक है।

जबर्दस्त स्पोर्टी डिजाइन , 20-इंच के अलॉय व्हील्स डिजाइन के मामले में भी स्कोडा कोडिएक RS को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। एसयूवी के फ्रंट ग्रिल, ORVMs, रूफ रेल्स और विंडो लाइन को ब्लैक-आउट फिनिश दिया गया है, जिससे इसका लुक ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी लगता है। इसके अलावा इसमें बड़े 20-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ब्रेक कैलिपर्स का कलर रेड है। कोडिएक RS चार एक्सटीरियर कलर ऑप्शन- स्टील ग्रे, वेल्वेट रेड, मैजिक ब्लैक और मून वाइट में आएगी।