22 जून से पहले ही इस स्कोडा SUV की फोटो लीक, 20 मिनट में ऑक्टाविया RS की सभी यूनिट बिक गई थीं

22 जून से बुकिंग के लिए उपलब्ध होने वाली कोडिएक RS दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, 7-सीटर लग्जरी की मल्टी-यूटिलिटी और 4x4 टेक्नोलॉजी से लैस बेहतर ऑल-टेरेन कैपेसिटी का बेहतरीन मेल पेश करती है।

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स्कोडा ऑटो इंडिया कोडिएक RS 22 जून को ऑफिशियल तौर पर पेश करने वाली है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर सामने आने से पहले कोडियाक RS की एक झलक देखने को मिली है। दिखने में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन RS का मतलब है स्कोडा की सबसे बेहतरीन पेशकश माना जा रहा है। इसमें शानदार रेड कलर में दिखी कोडियाक RS की ग्रिल, फ्रंट-सीट मोटिफ्स (लाल सिलाई के साथ) और पिछले हिस्से पर VRS बैज लगे हैं। सिग्नेचर RS ग्रिल के साथ इसका अगला हिस्सा अब ज्यादा स्पोर्टी लगता है। ठीक वैसा ही जैसा हमने ऑक्टेविया RS में देखा था, लेकिन स्टैंडर्ड कोडियाक के मुकाबले कोडियाक RS में बड़े एयर वेंट दिए गए हैं।

50 सालों से अधिक पुरानी RS विरासत और 125 सालों से ज्यादा के मोटरस्पोर्ट इतिहास पर आधारित यह नया मॉडल ब्रांड की परफॉर्मेंस-ऑरिएंटेड पहचान को और मजबूती देता है। 22 जून, 2026 से बुकिंग के लिए उपलब्ध होने वाली कोडिएक RS दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, 7-सीटर लग्जरी की मल्टी-यूटिलिटी और 4x4 टेक्नोलॉजी से लैस बेहतर ऑल-टेरेन कैपेसिटी का बेहतरीन मेल पेश करती है। कोडिएक RS दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, 7-सीटर लग्जरी की मल्टी-यूटिलिटी और 4x4 टेक्नोलॉजी से लैस बेहतर ऑल-टेरेन कैपेसिटी का बेहतरीन मेल पेश करती है।

20-इंच के टायर्स से लैस

एक और ध्यान देने वाली बात है हैंकूक (Hankook) के 20-इंच टायर, जो बताते हैं कि RS एक पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) है, जबकि स्टैंडर्ड वर्शन भारत में असेंबल किया जाता है। ये लाल ब्रेक कैलिपर्स वाले सिग्नेचर RS एलॉय व्हील्स हैं। लेदर अपहोल्स्ट्री पर भी लाल सिलाई है। इसमें 13-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दी गई है। कोडियाक का यह वर्जन ज्यादा शक्तिशाली है और उसी 2.0-लीटर TSI + 7DSG सेटअप से ज़्यादा पावर देता है। स्टैंडर्ड वर्जन 201bhp/320Nm की पावर देता है, वहीं स्पोर्टी RS 261bhp/400Nm की पावर देता है। यह 0-100kmph की रफ़्तार 6.3 सेकंड में पकड़ लेती है।