22 जून से पहले ही इस स्कोडा SUV की फोटो लीक, 20 मिनट में ऑक्टाविया RS की सभी यूनिट बिक गई थीं
22 जून से बुकिंग के लिए उपलब्ध होने वाली कोडिएक RS दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, 7-सीटर लग्जरी की मल्टी-यूटिलिटी और 4x4 टेक्नोलॉजी से लैस बेहतर ऑल-टेरेन कैपेसिटी का बेहतरीन मेल पेश करती है।
स्कोडा ऑटो इंडिया कोडिएक RS 22 जून को ऑफिशियल तौर पर पेश करने वाली है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर सामने आने से पहले कोडियाक RS की एक झलक देखने को मिली है। दिखने में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन RS का मतलब है स्कोडा की सबसे बेहतरीन पेशकश माना जा रहा है। इसमें शानदार रेड कलर में दिखी कोडियाक RS की ग्रिल, फ्रंट-सीट मोटिफ्स (लाल सिलाई के साथ) और पिछले हिस्से पर VRS बैज लगे हैं। सिग्नेचर RS ग्रिल के साथ इसका अगला हिस्सा अब ज्यादा स्पोर्टी लगता है। ठीक वैसा ही जैसा हमने ऑक्टेविया RS में देखा था, लेकिन स्टैंडर्ड कोडियाक के मुकाबले कोडियाक RS में बड़े एयर वेंट दिए गए हैं।
50 सालों से अधिक पुरानी RS विरासत और 125 सालों से ज्यादा के मोटरस्पोर्ट इतिहास पर आधारित यह नया मॉडल ब्रांड की परफॉर्मेंस-ऑरिएंटेड पहचान को और मजबूती देता है। 22 जून, 2026 से बुकिंग के लिए उपलब्ध होने वाली कोडिएक RS दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, 7-सीटर लग्जरी की मल्टी-यूटिलिटी और 4x4 टेक्नोलॉजी से लैस बेहतर ऑल-टेरेन कैपेसिटी का बेहतरीन मेल पेश करती है। कोडिएक RS दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, 7-सीटर लग्जरी की मल्टी-यूटिलिटी और 4x4 टेक्नोलॉजी से लैस बेहतर ऑल-टेरेन कैपेसिटी का बेहतरीन मेल पेश करती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Kodiaq RS
₹ 45 - 55 लाख
Audi Q3
₹ 43.67 - 53 लाख
Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
20-इंच के टायर्स से लैस
एक और ध्यान देने वाली बात है हैंकूक (Hankook) के 20-इंच टायर, जो बताते हैं कि RS एक पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) है, जबकि स्टैंडर्ड वर्शन भारत में असेंबल किया जाता है। ये लाल ब्रेक कैलिपर्स वाले सिग्नेचर RS एलॉय व्हील्स हैं। लेदर अपहोल्स्ट्री पर भी लाल सिलाई है। इसमें 13-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दी गई है। कोडियाक का यह वर्जन ज्यादा शक्तिशाली है और उसी 2.0-लीटर TSI + 7DSG सेटअप से ज़्यादा पावर देता है। स्टैंडर्ड वर्जन 201bhp/320Nm की पावर देता है, वहीं स्पोर्टी RS 261bhp/400Nm की पावर देता है। यह 0-100kmph की रफ़्तार 6.3 सेकंड में पकड़ लेती है।
कंपनी ने क्या कहा
स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया था कि RS बैज 50 सालों से अधिक की ग्लोबली परफॉर्मेंस विरासत का प्रतीक रहा है और भारत में भी ऑक्टाविया RS के दो दशक पहले आगमन के बाद से इसका बेहद मजबूत प्रशंसक वर्ग रहा है। पिछले साल लॉन्च हुई नई ऑक्टाविया RS केवल 20 मिनट में पूरी तरह बिक गई थी, जिसने ऑटोमोबाइल उत्साहियों के बीच इसकी खास लोकप्रियता को साबित किया। अब हम इसी विरासत को कोडिएक RS के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह भारत में प्रतिष्ठित RS बैज पाने वाली हमारी पहली 7-सीटर SUV है और देश में अब तक की सबसे तेज स्कोडा भी। यह परफॉर्मेंस, स्पेस और 4x4 कैपेसिटी को हमारी रेसिंग विरासत की दमदार पहचान के साथ पेश करती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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