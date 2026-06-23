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लॉन्च से पहले ही सोल्ड आउट हुई यह धांसू SUV, सिर्फ 6 मिनट में बिक गईं सारी गाड़ियां; जानिए खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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स्कोडा इंडिया ने हाल ही में अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी Kodiaq RS की बुकिंग शुरू की थी। बता दें कि महज 6 मिनट के भीतर भारत के लिए अलॉट की गईं सभी 50 यूनिट्स पूरी तरह सोल्ड आउट हो गईं।

लॉन्च से पहले ही सोल्ड आउट हुई यह धांसू SUV, सिर्फ 6 मिनट में बिक गईं सारी गाड़ियां; जानिए खासियत
Skoda Kodiaq RS
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दिग्गज कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो (Skoda Auto) ने भारतीय मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी मोस्ट-अवेटेड परफॉर्मेंस एसयूवी 'स्कोडा कोडियाक आरएस' (Skoda Kodiaq RS) की बुकिंग शुरू की थी। बुकिंग विंडो खुलते ही कार लवर्स के बीच इसे खरीदने की होड़ मच गई। बता दें कि महज 6 मिनट के भीतर भारत के लिए अलॉट की गईं सभी 50 यूनिट्स पूरी तरह सोल्ड आउट हो गईं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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स्कोडा के 'RS' बैज का पुराना जलवा

यह पहली बार नहीं है जब भारत में स्कोडा के किसी 'RS' बैज वाली कार के लिए ऐसा पागलपन देखा गया है। इससे पहले साल 2025 में जब कंपनी ने नई जनरेशन 'ऑक्टाविया आरएस' की बुकिंग शुरू की थी, तो वह भी मात्र 20 मिनट में पूरी तरह बिक गई थी। अब कोडिएक आरएस ने सिर्फ 6 मिनट में बिककर उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है।

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नॉर्मल कोडियाक से कितनी अलग है 'RS'?

दिखने में स्कोडा कोडियाक आरएस अपनी रेगुलर 7-सीटर कोडिएक जैसी ही है। हालांकि, इसे एक बेहद स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक दिया गया है। इसके एक्सटीरियर में ग्लॉस-ब्लैक फ्रंट ग्रिल, बड़े एयर इनटेक के साथ री-डिजाइन किया गया बम्पर, रूफ स्पॉइलर, ब्लैक रूफ रेल्स और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स (दिए गए हैं। इसके अलावा, गाड़ी में शानदार 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और उनके अंदर दिखने वाले रेड ब्रेक कैलीपर्स इसके लुक को बेहद आक्रामक बनाते हैं। भारत में यह कार चार मोनोटोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगी। इनमें मून व्हाइट, स्टील ग्रे, वेलवेट रेड और मैजिक ब्लैक शामिल हैं।

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रफ्तार का असली किंग

परफॉर्मेंस के मामले में यह एसयूवी एक असली बीस्ट है। इसमें 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 265 bhp की दमदार पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (DCT) से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

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केबिन के अंदर लग्जरी

कार के अंदर ऑल-ब्लैक कलर स्कीम के साथ रेड कंट्रास्ट स्टिचिंग और आरएस ब्रांडिंग वाली स्पोर्टी सीट्स दी गई हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और 13-स्पीकर वाला कैंटन साउंड सिस्टम मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 9-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और लेवल-2 ADAS जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55 से 60 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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