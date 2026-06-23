लॉन्च से पहले ही सोल्ड आउट हुई यह धांसू SUV, सिर्फ 6 मिनट में बिक गईं सारी गाड़ियां; जानिए खासियत

स्कोडा इंडिया ने हाल ही में अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी Kodiaq RS की बुकिंग शुरू की थी। बता दें कि महज 6 मिनट के भीतर भारत के लिए अलॉट की गईं सभी 50 यूनिट्स पूरी तरह सोल्ड आउट हो गईं।

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दिग्गज कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो (Skoda Auto) ने भारतीय मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी मोस्ट-अवेटेड परफॉर्मेंस एसयूवी 'स्कोडा कोडियाक आरएस' (Skoda Kodiaq RS) की बुकिंग शुरू की थी। बुकिंग विंडो खुलते ही कार लवर्स के बीच इसे खरीदने की होड़ मच गई। बता दें कि महज 6 मिनट के भीतर भारत के लिए अलॉट की गईं सभी 50 यूनिट्स पूरी तरह सोल्ड आउट हो गईं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

स्कोडा के 'RS' बैज का पुराना जलवा यह पहली बार नहीं है जब भारत में स्कोडा के किसी 'RS' बैज वाली कार के लिए ऐसा पागलपन देखा गया है। इससे पहले साल 2025 में जब कंपनी ने नई जनरेशन 'ऑक्टाविया आरएस' की बुकिंग शुरू की थी, तो वह भी मात्र 20 मिनट में पूरी तरह बिक गई थी। अब कोडिएक आरएस ने सिर्फ 6 मिनट में बिककर उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है।

नॉर्मल कोडियाक से कितनी अलग है 'RS'? दिखने में स्कोडा कोडियाक आरएस अपनी रेगुलर 7-सीटर कोडिएक जैसी ही है। हालांकि, इसे एक बेहद स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक दिया गया है। इसके एक्सटीरियर में ग्लॉस-ब्लैक फ्रंट ग्रिल, बड़े एयर इनटेक के साथ री-डिजाइन किया गया बम्पर, रूफ स्पॉइलर, ब्लैक रूफ रेल्स और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स (दिए गए हैं। इसके अलावा, गाड़ी में शानदार 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और उनके अंदर दिखने वाले रेड ब्रेक कैलीपर्स इसके लुक को बेहद आक्रामक बनाते हैं। भारत में यह कार चार मोनोटोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगी। इनमें मून व्हाइट, स्टील ग्रे, वेलवेट रेड और मैजिक ब्लैक शामिल हैं।

रफ्तार का असली किंग परफॉर्मेंस के मामले में यह एसयूवी एक असली बीस्ट है। इसमें 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 265 bhp की दमदार पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (DCT) से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।