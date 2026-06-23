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कोडियाक RS का ब्रोशर आया सामने; लेने से पहले जान लो फीचर्स, कलर्स की डिटेल; सिर्फ 50 यूनिट ही बिकेंगी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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RS का मतलब रैली स्पोर्ट यानी ज्यादा पावरफुल इंजन से है। खास बात ये है कि पिछले साल अक्टूबर में आई ऑक्टेविया RS का लिमिटेड बैच महज 20 मिनट में बिक गया था। इसी तर्ज पर कंपनी कोडियाक RS की भी सिर्फ 50 यूनिट ही बेचेगी।

कोडियाक RS का ब्रोशर आया सामने; लेने से पहले जान लो फीचर्स, कलर्स की डिटेल; सिर्फ 50 यूनिट ही बिकेंगी
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स्कोडा इंडिया भारतीय बाजार में कोडियाक RS को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। ग्राहक 3 लाख रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं। RS का मतलब रैली स्पोर्ट यानी ज्यादा पावरफुल इंजन से है। खास बात ये है कि पिछले साल अक्टूबर में आई ऑक्टेविया RS का लिमिटेड बैच महज 20 मिनट में बिक गया था। इसी तर्ज पर कंपनी कोडियाक RS की भी सिर्फ 50 यूनिट ही बेचेगी। हालांकि, प्राइस अनाउंसमेंट से पहले इसका ब्रोशर सामने आ गया है।

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स्कोडा कोडियाक RS में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 265 पीएस और 400 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। कोडियाक RS में 4×4 सेटअप है और इसे ऑटोमैटिक 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। स्टैंडर्ड कोडियाक भी उसी इंजन का उपयोग करता है, लेकिन इसका साउंड धीमा होता है। यह 204 पीएस और 320 एनएम जनरेट करता है। कोडियाक RS में इस इंजन से बेहतर प्रदर्शन के लिए एक रिवाइज्ड ECU और हार्डवेयर में बदलाव की संभावना है। इसे चार कलर ऑप्शन मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे में खरीद पाएंगे।

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स्कोडा कोडियाक RS का इंटीरियर और सेफ्टी
इसके इंटीरियर में कंट्रास्ट रेड एलिमेंट के साथ ब्लैक इंटीरियर थीम देखने को मिलती है। कोडियाक RS में चमड़े की स्पोर्ट्स सीटें हैं, जो प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस देती हैं। इन्हें लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान कम्फर्ट के लिए भी डिजाइन किया गया है। फीचर्स की बात करें तो शिफ्ट पैडल के साथ एक स्पोर्ट्स थ्री-स्पोक लेदर मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील शामिल है। फ्रंट डोर अपर्चर में एल्युमीनियम पैडल और स्कफ प्लेट हैं। इसमें केसी एडवांस्ड कीलेस एंट्री और वर्चुअल पैडल के साथ इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया है। 13 स्पीकर और एक सबवूफर के साथ 725 वॉट का कैंटन साउंड सिस्टम मिलता है।

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कार में स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ, 3-जोन AC और जांघ सपोर्ट एक्सटेंडर के साथ फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें दी हैं। SUV में 12.9 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड और टाइप-सी USB पोर्ट भी दिया है। सेफ्टी पैकेज में 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक शामिल हैं। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, रेन ब्रेक सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ब्रेकिंग सिस्टम और मल्टी कोलिजन ब्रेक दिए हैं।

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इसके साथ, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और ड्राइव मोड सिलेक्टर के साथ डायनामिक चेसिस कंट्रोल दिया है। SUV में अलर्ट और ब्रेकिंग रिएक्शन, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर ट्रैफिक अलर्ट और एग्जिट वार्निंग सिस्टम के साथ फ्रंट असिस्ट भी मिलता है।

ब्रोशर फोटो क्रेडिट: Rushlane

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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