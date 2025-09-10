भूल जाओ पुराना 50% टैक्स, स्कोडा की इस कार पर अब सिर्फ इतना GST लगेगा; कार ₹3.28 लाख सस्ती हुई

कंपनी ने एलान किया है कि उसकी ये कार अब 3,28,267 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। कंपनी ने न्यू जनरेशन कोडियाक 4x4 भारतीय बाजार में अप्रैल में लॉन्च की थी। बता दें कि कंपनी ने लग्जरी कारों के टैक्स में भी कटौती की है। पहले इस पर 50% तक टैक्स लगता था, जो अब घटकर 40% तक हो गया है।

सरकार का नया GST 2.0 इसी महीने 22 सितंबर से लागू होने वाला है। इसका असर देश में बिकने वाली हर छोटी-बड़ी कारों पर होगा। ऐसे में अब स्कोडा की कोडियाक SUV को खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। दरअसल, कंपनी ने एलान किया है कि उसकी ये कार अब 3,28,267 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। कंपनी ने न्यू जनरेशन कोडियाक 4x4 भारतीय बाजार में अप्रैल में लॉन्च की थी। इस फ्लैगशिप SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 46.89 लाख रुपए है। बता दें कि कंपनी ने लग्जरी कारों के टैक्स में भी कटौती की है। पहले इस पर 50% तक टैक्स लगता था, जो अब घटकर 40% तक हो गया है।

स्कोडा कोडियाक के वैरिएंट वाइज फीचर्स कंपनी ने नई कोडियाक दो वैरिएंट स्पोर्टलाइन और L&K में लॉन्च किया है। यह SUV अब पहले से ज्यादा एडवांस्ड, स्टाइलिश और प्रीमियम हो गई है। इसमें लग्जरी और स्पोर्टीनेस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस SUV में 2.0 लीटर फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 201bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स और 4x4 ऑल-वील ड्राइव सिस्टम से जोड़ा गया है। इस वजह से यह SUV शहरी रास्तों के साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इसका माइलेज 14.86 km/l है।

बात करें न्यू जनरेशन कोडियाके डिजाइन तो इसकी लंबाई 61mm बढ़ गई है, जिससे केबिन में अब पहले से ज्यादा स्पेस मिलता है। लंबाई बढ़ने का सबसे ज्यादा असर सेकेंड रो और थर्ड रो में बैठने वाले पैसेंजर्स को मिला है। अब ये रो पैसेंजर्स के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल हो गई हैं। इसके अलावा, इसमें स्कोडा की 'सिम्पली क्लेवर' फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें डोर-बिन्स, डबल-साइडेड बूट मैट, स्लाइडिंग सेकेंड रो सीट्स भी मौजूद हैं। इसमें सी आकार की LED टेल लाइट्स, रूफ रेल्स, इलुमिनेटेड ग्रिल और 18-इंच के नए एलॉय व्हील्स मिलते हैं।

इस SUV के फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम मिलता है। साथ ही, 10-इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और टॉप वैरिएंट में फ्रंट सीट्स पर हीटिंग, वेंटिलेशन, मसा और मेमोरी फंक्शन जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। स्कोडा कोडियाक प्रीमियम फैमिली SUV बन गई है। इसमें पावर और टेक्नोलॉजी का गजब का कॉम्बिनेशन मिलता है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर, जीप मेरिडियन और फॉक्सवैगन टिगुआन से होता है।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।